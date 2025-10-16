नाशिक

Sinnar Water Supply : ऐन दिवाळीत सिन्नर पाण्याविना! पाच दिवसांपासून पाणीपुरवठा ठप्प; नागरिक संतप्त

Sinnar Faces Water Shortage for Fifth Day : सिन्नर शहरातील कडवा पाणीयोजनेच्या वीज रोहित्रात बिघाड झाल्याने पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी नगर परिषदेकडून टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे.
सिन्नर: सिन्नर शहर व उपनगरे पाच दिवसांपासून पाण्याविना आहेत. नागरिकांना दिलासा मिळण्यासाठी नगर परिषदेने २० टँकरद्वारे १५ प्रभागांत पाणीपुरवठ्याचे नियोजन केले असून, बुधवारी (ता. १५) सायंकाळपासून त्यास सुरुवात करण्यात आली. दरम्यान, पर्यायी रोहित्राचा अजूनही ठावठिकाणा नसल्याने कडवा पाणीयोजना केव्हा सुरू होईल याबाबत प्रशासनही अनभिज्ञ आहे.

