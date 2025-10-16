Sinnar Water Supply : ऐन दिवाळीत सिन्नर पाण्याविना! पाच दिवसांपासून पाणीपुरवठा ठप्प; नागरिक संतप्त

सिन्नर: सिन्नर शहर व उपनगरे पाच दिवसांपासून पाण्याविना आहेत. नागरिकांना दिलासा मिळण्यासाठी नगर परिषदेने २० टँकरद्वारे १५ प्रभागांत पाणीपुरवठ्याचे नियोजन केले असून, बुधवारी (ता. १५) सायंकाळपासून त्यास सुरुवात करण्यात आली. दरम्यान, पर्यायी रोहित्राचा अजूनही ठावठिकाणा नसल्याने कडवा पाणीयोजना केव्हा सुरू होईल याबाबत प्रशासनही अनभिज्ञ आहे. .कडवा योजनेच्या वीज रोहित्रात बिघाड झाल्याने पाच दिवसांपासून योजना ठप्प झाली आहे. ऐन दिवाळीत पाणीपुरवठा ठप्प झाल्याने नागरिकांत संताप आहे. कानडी मळा, शंकरनगर, त्रिशुळी या भागात तर नागरिकांना पिण्यासाठीही पाणी शिल्लक राहिलेले नाही. पाणी विकत घेण्याची वेळ आली..नगर परिषदेकडून रोहित्र उपलब्ध होण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा सुरू आहे. नगर परिषदेचे प्रशासक शशिकांत मंगरुळे, मुख्याधिकारी अभिजित कदम यांनी याबाबत जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्याशी पाणीपुरवठा स्थितीबाबत चर्चा केली. पाणीपुरवठा पूर्ववत होण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवरही जोरदार प्रयत्न सुरू झाले आहेत. माजी नगराध्यक्ष विठ्ठल उगले, माजी नगरसेवक हर्षद देशमुख यांनी कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने बिघाड झालेले रोहित्र दुरुस्तीसाठी बुधवारी छत्रपती संभाजीनगर येथे पाठविले..रोहित्रासाठी पथक इंदूरलाइंदूर येथे रोहित्र असल्याचे समजल्याने नगर परिषदेचे पथक इंदूरकडे रवाना झाले आहे. रोहित्र योजनेसाठी चालू शकणारा असल्यास तो काही काळासाठी ताब्यात घेण्यात येणार आहे..अतिरिक्त रोहित्रासाठी निविदापाणीयोजनेसाठी अतिरिक्त रोहित्राची गरज समोर आल्याने नगर परिषदेने याबाबत निविदेची प्रक्रिया सुरू केली आहे. भविष्यात असा प्रसंग उद्भवल्यास अतिरिक्त रोहित्र असणे आवश्यक असल्यामुळे तातडीने ही प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे..Sangli News: सांगली जिल्ह्यातील वजनकाट्यांची होणार अचानक तपासणी; साखर आयुक्तांचे आदेश, भरारी पथके सज्ज...राज्यभर शोधसिन्नर पाणीयोजनेसाठी किमान ४५० अश्वशक्तीचे दोन वीजपंप चालण्यासाठी विशेष पद्धतीचे रोहित्र बनवून घेण्यात आले होते. त्यात बिघाड झाल्याने तशाच पद्धतीच्या रोहित्राचा शोध राज्यभर घेतला जात आहे. नाशिक एमआयडीसी, धुळे व छत्रपती संभाजीनगर येथील महापालिकांकडेही चौकशी करण्यात आली. पुणे येथे रोहित्र असल्याबाबत समजल्याने ते मिळविण्यासाठी गेलेल्या पथकाने पाहणी केल्यानंतर ते या योजनेसाठी चालणारा नसल्याने पुन्हा रिकाम्या हाताने परतावे लागले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.