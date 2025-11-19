Sinner Politics : सिन्नर: सोमठाणे गटात काका-पुतणीत लढत रंगणार; मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या वर्चस्वाला बंधू भारत कोकाटेंचे भाजपमधून आव्हान

संपत ढोली- सिन्नर पूर्व भागातील सोमठाणे गट पूर्वी शहा गट म्हणून ओळखला जात होता. या गटात क्रीडामंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांचे ३३ वर्षांपासून वर्चस्व आहे. मराठाबहुल समाजाचे ग्रामस्थ येथे अधिक असून, गटात २४ गावांचा समावेश होतो. या गटाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या मंत्री कोकाटे यांच्या कन्या सीमंतिनी कोकाटे यांच्यापुढे या वेळी त्यांचे काका भारत कोकाटे उभे ठाकले असून, त्यांनी एक प्रकारे बंधू व मंत्री कोकाटे यांच्या वर्चस्वाला आव्हान दिले आहे..गटातील सध्याचे राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांचे बंधू भारत कोकाटे यांनी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला असून, त्यांची भाजपच्या व्यासपीठावर सोमठाणे गटात निवडणूक लढविण्याची इच्छा व्यक्त केल्याने जिल्ह्याचे लक्ष गटाकडे लागून आहे. असे झाल्यास काका-पुतणीत लढत रंगण्याची शक्यता असून, ही लढत राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची ठरणार आहे. .गट- गणांचा इतिहासमाणिकराव कोकाटे हे १९९२ मध्ये याच गटातून विजयी होऊन त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीस सुरुवात झाली. नंतर त्यांनी आमदारकी व मंत्रिपद भूषविले.कोकाटे यांनी जो उमेदवार दिला, तो आजपर्यंत सहजपणे निवडून आल्याचा इतिहास आहे.सोमठाणे व शहा गणातही कोकाटे समर्थकांची वर्णी लागत आली आहे.मंत्री कोकाटे यांच्या आधी माजी आमदार सूर्यभान गडाख यांचे या गट व गणावर वर्चस्व होते.गटाचे राजकारण कायम सिंचनासाठी पाणी या मुद्याभोवती फिरत आले आहे..गट -गणात झालेली विकासकामेदेवनदीचे पूरपाणी पूर्व भागात पोहोचल्याने सिंचन क्षेत्रातवाढ झाली आहे.पंचाळे येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्राला नवीन इमारत मिळाली.गटातील अंगणवाड्यांना सामाजिक दायित्व निधीतून इमारती मिळाल्या.निफाड, सिन्नर व इगतपुरी तालुक्यांना जोडणारा रस्त्याचे सिमेंट काँक्रिटीकरण प्रगतीवर आहे.शहा येथे १३२ तर उजनी येथे ३३ केव्हीए वीज केंद्र झाले.रखडलेली विकासकामेपूर कालव्याच्या उपचाऱ्यांची कामे अर्धवट स्थितीतगटातील अनेक गावांत पांधण व शिवार रस्त्यांचे प्रश्नजलजीवन योजनेची कामे रखडून आहेतमहाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या पाणी योजनेचे विभाजन अपूर्णावस्थेतअनेक गावांना जोडणाऱ्या रस्त्यांची अवस्था दयनीय आहे..अजितदादा माफ करा, पदरात घ्या; लेकाने बोट दाखवून चॅलेंज दिल्यानंतर राजन पाटलांची माफी.गट आणि गणात मोर्चेबांधणीगतवेळी प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सीमंतिनी कोकाटे या पुन्हा मैदानात उतरणार आहेत. त्यांच्या समोर काका भारत कोकाटे यांचे आव्हान राहणार आहे. तर सूर्यभान गडाख यांचे पुत्र राजेश गडाख यांचीही मोर्चेबांधणी सुरु आहे. त्यामुळे तीनही उमेदवार तुल्यबळ राहणार आहेत. त्यामुळे गटातील राजकारण लक्षवेधी ठरणार आहे. शहा गणात संभाजी जाधव, मच्छिंद्र चिने, राजेंद्र घुमरे, ऋषीकेश घुमरे तर सोमठाणे गणात महेश थोरात, सतीश कोकाटे, दुलाजी थोरात, प्रवीण गडाख, जालिंदर थोरात, सचिन नरोडे यांची नावे चर्चेत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.