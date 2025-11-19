नाशिक

Sinner Politics : सिन्नर: सोमठाणे गटात काका-पुतणीत लढत रंगणार; मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या वर्चस्वाला बंधू भारत कोकाटेंचे भाजपमधून आव्हान

Political Showdown: Niece vs. Uncle in Somthane Group : सिन्नर पूर्व भागातील सोमठाणे गटात (पूर्वीचा शहा गट) होणाऱ्या आगामी निवडणुकीत क्रीडामंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांची कन्या सीमंतिनी कोकाटे (डावीकडे) आणि त्यांचे काका भारत कोकाटे (भाजप) यांच्यात लढत होण्याची शक्यता असल्याने गटाचे राजकारण तापले आहे.
Manikrao Kokate

Manikrao Kokate

सकाळ वृत्तसेवा
संपत ढोली- सिन्नर पूर्व भागातील सोमठाणे गट पूर्वी शहा गट म्हणून ओळखला जात होता. या गटात क्रीडामंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांचे ३३ वर्षांपासून वर्चस्व आहे. मराठाबहुल समाजाचे ग्रामस्थ येथे अधिक असून, गटात २४ गावांचा समावेश होतो. या गटाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या मंत्री कोकाटे यांच्या कन्या सीमंतिनी कोकाटे यांच्यापुढे या वेळी त्यांचे काका भारत कोकाटे उभे ठाकले असून, त्यांनी एक प्रकारे बंधू व मंत्री कोकाटे यांच्या वर्चस्वाला आव्हान दिले आहे.

