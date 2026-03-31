अशोक खरातच्या मुलाला SITने घेतलं ताब्यात, पत्नी फरार; गेट बंद असल्यानं कंपाऊंडवरून पथक घुसले घरात

भोंदूबाबा अशोक खरात याला अटक केल्यानंतर आतापर्यंत त्याच्याविरोधात अनेकांनी तक्रार दाखल केलीय. एसआयटीकडून अशोक खरातची चौकशी सुरू असताना मोठे अपडेट समोर आले आहेत. अशोक खरातच्या मुलाला एसआयटीने त्याच्या नाशिकमधील घरातून ताब्यात घेतलंय. तर त्याची पत्नी कल्पना खरात मात्र अद्याप फरार आहे. तिच्या शोधासाठी पथके रवाना झाली आहेत..नाशिकमध्ये अशोक खरात याचा गोविंद नगर भागातला बंगला आहे तिथं चौकशीचा प्रयत्न केला. बंगल्याचं गेट बंद होतं. शेजारच्या बंगल्यातून उडी मारून अशोक खरातच्या बंगल्यात प्रवेश केला. आता त्याच्या मुलाला एसआयटीच्या टीमने ताब्यात घेतलंय. एसआयटीचं पथक अशोक खरातच्या मुलाला घेऊन रवाना झालं आहे..IAS तुकाराम मुंढे यांची पुन्हा बदली, आता ३ महत्त्वाच्या विभागांची जबाबदारी; २१ वर्षात २५ वेळा झालीय बदली.अशोक खरातची पत्नी कल्पना खरात यांच्या शोधासाठी पथकं रवाना केली आहेत. त्या नाशिकमध्ये आहेत की कुठे याचा शोध घेतला जात आहे. अटकेसाठी दोन पथकं नाशिक आणि पुण्याच्या दिशेनं रवाना झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. शिर्डी पोलीस स्टेशनमध्ये फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर कल्पना खरात फरार झालीय..अहिल्यानगरमधील शिर्डी इथं कल्पना खरात विरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. याची कुणकुण लागताच कल्पना खरात फरार झाली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. कल्पना खरातचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांची पथके रवाना झाली आहेत..खरात प्रकरणात डॉक्टरांसह सोनोग्राफी सेंटर आणि मेडिकल स्टोरअही पोलीसांच्या रडारवर आहे. एका सोनोग्राफी सेंटरमध्ये गर्भलिंग निदान करण्यात येत होतं का असा प्रश्न उपस्थित होतोय. मेडिकल स्टोअरमधून गुंगी येणाऱ्या गोळ्या औषधं किंवा इतर कोणत्या गोळ्या खरेदी केल्या जात होते का याचा तपास केला जाणार आहे.