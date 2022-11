Champa Shashti : चंपाषष्टीच्या पूर्वसंध्येला भरताच्या वांग्यांना ‘भाव’!

नाशिक : मार्कंडभैरवत्थापन अर्थात चंपाषष्टीचे औचित्य साधत खंडेरायाला प्रिय असलेली भरताची वांगी बाजारात दाखल झाली आहे. परंतु आवक कमी असल्याने किलोभर वांग्यासाठी साठ ते ऐंशी रुपये मोजावे लागत आहेत. (Sixty to eighty rupees for kilo of brinjal on eve of champa shashti nashik news)

उद्याच्या चंपाषष्टीसाठी बाजार समितीत जळगाव व एरंडोल येथून दहा बारा टेम्पो भरताची वांगी दाखल झाली आहेत. घाऊक बाजारात या वांग्यांना सरासरी १५ ते २२ रुपये किलोप्रमाणे भाव मिळाला, मात्र किरकोळ बाजारात मात्र किलोभर वांग्यासाठी साठ ते ऐंशी रुपये मोजावे लागत आहेत. मंगळवारी (ता. २९) भाव कमी होण्याच्या अपेक्षेने महिलांनी मात्र खरेदीकडे पाठ फिरविल्याचे विक्रेत्यांनी सांगितले. चंपाषष्टीच्या दिवशी खंडोबाला भरत व भाकरीचा नैवेद्य दाखविला जातो.

ही वांगी जळगाव जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर पिकविली जातात. अलीकडे नाशिक जिल्ह्याच्या काही भागातही या वांग्याच्या पेरणीला पसंती दिली जात असली तरी खवय्यांची पसंती जळगावच्या वांग्यांनाच असते. त्यामुळे रविवार (ता.२७) पासून बाजार समितीत जळगाव व एरंडोल येथून वांग्याची आवक होत आहे. यंदा आवकेत घट झाल्याचे समिती सचिवांनी सांगितले.

