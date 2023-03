Onion Purchase : ‘नाफेड’च्या एजन्सीद्वारे लाल कांद्याची अल्प खरेदी; 1 हजार 739 वाहनांतून कांदा आवक

लासलगाव (जि. नाशिक) : येथे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवाराबाहेर नाफेडच्या सब एजन्सीद्वारे लाल कांदा अल्प प्रमाणात खरेदीला सुरवात झाली. माजी सभापती सुवर्ण जगताप व शेतकरी प्रतिनिधी शिवा सुराशे उपस्थित होते.

शुक्रवारी (ता. ३) लासलगाव येथे बाजार समितीच्या आवाराबाहेर ‘नाफेड’ने नेमलेल्या एजन्सीज न्युट्रोव्ही ऍग्रो फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनीतर्फे कृष्णधारा फार्मर्स कंपनीने दोन दिवसांत अल्प प्रमाणात खरेदी केली. (Small purchase of red onion through agency of NAFED Onion arrival from 1 thousand 739 vehicles nashik news)

गुरुवारी (ता. २) सहा ट्रॅक्टरमधून १६८ क्विंटलची खरेदी ८७१.७५ रुपये दराने झाली, तर शुक्रवारी १५० क्विंटल कांद्याची ९३१.७५ रुपये दराने खरेदी झाली. सदर कंपन्या हेक्टरी १५६ क्विंटल कांदा खरेदी करतात, त्यासाठी ४५ ते ६० एमएम कांदा व सिंगल पत्ती असा कांदा खरेदी करतात.

यासाठी शेतकऱ्यांकडून आधार कार्ड, पासबुक व सातबारा उताऱ्यावर पीक पेरा याची नोंद बघितली जाते. खरेदीनंतर काही दिवसांतच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा होतात. शुक्रवारी खडक माळेगाव येथील शेतकरी राजेश शिंदे यांनी आपला ३५ क्विंटल कांदा ९३१ रुपये दराने विकला.

दरम्यान, कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात शुक्रवारी एक हजार ७३९ वाहनांतून ३५ हजार ५०२ क्विंटल कांद्याची आवक झाली. कमीत कमी भाव चारशे रुपये, तर जास्तीत जास्त भाव एक हजार ५१, तर सरासरी भाव ७५१ रुपये होता.

‘नाफेड’च्या माध्यमातून सब एजन्सीद्वारे खरेदी करणे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात धूळफेक करण्यासारखे आहे. ‘नाफेड’ने प्रत्यक्षात लिलावात सहभाग घेऊन व्यापारी व नाफेड यांच्यात स्पर्धा होऊन शेतकऱ्यांच्या कांद्याला योग्य भाव मिळू शकेल, असे शेतकरी शिवा सुराशे यांनी सांगितले.