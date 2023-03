Onion Crisis : कांदाप्रश्नी केंद्रीय मंत्र्यांना शेतकऱ्यांचा घेराव

By

कोकणगाव (जि. नाशिक) : नाफेडमार्फत सुरू असलेली कांदा खरेदी भाव पाडण्यासाठीच असून सरकार याप्रश्नी चालढकल करीत असल्याचा आरोप करीत शेतकरी संघटनेसह शेतकऱ्यांनी केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांना घेराव घातला. (Union Minister dr bharati pawar surrounded by farmers over onion issue at kokangaon nashik news)

हेही वाचा : बँक खात्याला जोडलेल्या सिमकार्डबाबत बाळगा ही काळजी...

रविवारी (दि. ५) निफाड तालुक्यातील शिरसगाव येथे जलजीवन मिशन अंतर्गत पाणी पुरवठा योजनेच्या भूमिपूजनासाठी मंत्री भारती पवार आल्या होत्या. त्यावेळी कांदा दरावरून त्यांना शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले.

शेतकरी संघटनेचे नेते अर्जुन तात्या बोराडे यांनी शेतमालास भाव नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. नाफेड काहीच कामाचे नसल्याचे सांगताच केंद्रीय मंत्र्यांचा संताप अनावर झाला. शेतकरी संघटनेने लेखी द्यावे आम्ही नाफेडची खरेदी बंद करू. या प्रश्नांमुळे काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. यावेळी भारती पवार यांनी काढता पाय घेतला.