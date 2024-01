National Voters Day : जिल्ह्यातील 58 हजार मतदारांना ‘स्मार्ट कार्ड’

National Voters Day : निवडणुकीत युवकांचे मतदान वाढावे म्हणून केंद्रीय निवडणूक आयोगाने नवमतदारांना ‘एटीएम’ सारखे ‘स्मार्ट कार्ड’ वितरित केले आहे. जिल्ह्यातील ५८ हजार ३१४ युवकांना हे स्मार्ट कार्ड मिळाले असून येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत ते पहिल्यांदा मतदान करणार आहेत.

लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्याची अंतिम मतदार यादी मंगळवारी (ता.२३) जाहीर झाली. (Smart Card to 58 thousand voters in district on national voters day nashik news)