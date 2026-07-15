Smart Meter Policy: ग्राहकांच्या लेखी संमतीशिवाय स्मार्ट मीटर बसवणार नाही; राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ठिय्या आंदोलनानंतर महावितरणचा शब्द

सटाणा : शहरात वीज ग्राहकांची लेखी पूर्वसंमती व योग्य पूर्वसूचना न देता स्मार्ट मीटर बसविण्याची मोहीम तात्काळ थांबविण्याच्या मागणीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) तर्फे आज बुधवार (ता.१५) रोजी महावितरणच्या कार्यकारी अभियंता कार्यालयात ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. माजी आमदार संजय चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनानंतर कार्यकारी अभियंता रविंद्र शिरसाठ यांनी ग्राहकांच्या संमतीशिवाय स्मार्ट मीटर बसविण्यात येणार नसल्याचे आश्वासन दिल्याने आंदोलन स्थगित करण्यात आले..आज महावितरणच्या कार्यालयात माजी आमदार संजय चव्हाण, शहराध्यक्ष भारत काटके आणि कार्याध्यक्ष मनोज सोनवणे यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने कार्यकारी अभियंता रविंद्र शिरसाठ यांची भेट घेत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी ठिय्या आंदोलन छेडले. यावेळी बोलताना माजी आमदार श्री.चव्हाण म्हणाले, महावितरण व संबंधित ठेकेदारांकडून ग्राहकांची कोणतीही लेखी संमती, पूर्वसूचना अथवा परवानगी न घेता विद्यमान वीज मीटर काढून सक्तीने स्मार्ट मीटर बसविण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. अनेक ठिकाणी ग्राहकांच्या अनुपस्थितीत किंवा अचानक घरी जाऊन मीटर बदलले जात असून नागरिकांमध्ये भीती व संभ्रमाचे वातावरण आहे. राज्यभरातून स्मार्ट मीटर बसविल्यानंतर वीज बिलात अवाजवी वाढ झाल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत असून सक्तीने मीटर बदलण्याची मोहीम राबविणे अन्यायकारक आहे. ग्राहकांवर कोणत्याही परिस्थितीत स्मार्ट मीटरची सक्ती खपवून घेतली जाणार नाही. नागरिकांच्या अधिकारांचे उल्लंघन करून बळजबरीने मीटर बसविण्याचे प्रकार सुरूच राहिल्यास रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही श्री.चव्हाण यांनी दिला..यावेळी दिलेल्या निवेदनात लेखी पूर्वसंमती घेतल्यानंतरच स्मार्ट मीटर बसवावेत, जुने व नवीन मीटरच्या रीडिंगमध्ये पूर्ण पारदर्शकता ठेवावी, यापूर्वी पूर्वसंमतीशिवाय बसविलेल्या स्मार्ट मीटरची स्वतंत्र तांत्रिक समितीकडून तपासणी करावी, अशा प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या..दरम्यान, कार्यकारी अभियंता रविंद्र शिरसाठ यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून ग्राहकांच्या संमतीशिवाय स्मार्ट मीटर बसविले जाणार नाहीत, तसेच ग्राहकांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही केली जाईल, अशी ग्वाही दिली. आंदोलनात दिनेश सोनवणे, विलास सोनवणे, यशवंत सोनवणे, रामू पवार, प्रा. चंद्रकांत सोनवणे, स्वप्नील सोनवणे, केदा सोनवणे, झिपरू सोनवणे, प्रज्वल भामरे, रेहान तांबोळी, पोपटराव सोनवणे, संजय महाले, राजेंद्र सोनवणे, नंदू सोनवणे, साहेबराव सोनवणे, गौरव सोनवणे, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष चेतन वणीस, यश सोनवणे यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.