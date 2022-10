By

येवला (जि. नाशिक) : महादेव शंकराच्या मंदिरात पूजा सुरु आहे अन त्याचवेळी मूर्तीवर फणा काढून नागराज अवतरले असे सांगितले तर नक्कीच विस्वास बसणार नाही...पण येथे आज ही घटना घडली अन शहरभर एकच चर्चा सुरु झाली! (Snake sitting on idol of Shankar at yeola Nashik Latest Marathi News)

सोमवारनिमित्त येथील अमरधाममधील महामृत्युंजय मंदिरात कालाष्टमीनिमित्त महामृत्युंजय जप व यज्ञ सुरू होता. याचवेळी शंकराच्या मूर्तीवर अचानक नागराज अवतरले. त्यांनी शंकराच्या ठोक्यावरून फणा काढून भाविकांना दर्शन दिले. नेमक्या सोमवारीच झालेल्या या घटनेबाबत येवलेकरांनी आश्चर्य व्यक्त केले.

भगवान भोले शंकराच्या मूर्तीवर नागराज अवतरल्यानंतर या नागराजांनी भगवान शंकराच्या गळ्याला वेढा देऊन फणा काढत तेथेच ठाण मांडले. हा सर्व प्रकार येथील भाविकांनी पाहिल्यानंतर भाविकांनी देखील कुठलाही आरडाओरडा न करता सर्पमित्राला याबाबत माहिती दिली. सर्पमित्र दीपक सोनवणे यांनी तत्काळ घटनास्थळी येऊन या नागराजाला सुरक्षितरित्या नैसर्गिक अधिवासात सोडून दिले. शहरात आज या घटनेची चर्चा परिसरात होताच नागरिकांनी मंदिराच्या दिशेने धाव घेऊन दर्शनासाठी गर्दी केली.

