Satana News : आदिवासी गावांच्या पाणीप्रश्नावर ‘एसएनएफ’ची धडपड; हास्यजत्रेच्या मदतीने जलप्रकल्पांना बळ

सटाणा - दुर्गम आदिवासी गावांतील पाणीटंचाई दूर करून नागरिकांचा पाण्यासाठीचा संघर्ष कमी करण्यासाठी गेल्या दीड दशकापासून कार्यरत असलेल्या सोशल नेटवर्किंग फोरमने (एसएनएफ) आपल्या जलचळवळीच्या माध्यमातून ३६ गावांतील ७० हजारांहून अधिक नागरिकांच्या जीवनात बदल घडविण्याचा प्रयत्न केला आहे..डोंगरदऱ्यांतून पिण्याचे पाणी आणण्यासाठी महिलांना करावी लागणारी पायपीट थांबविण्याच्या फोरमच्या या प्रयत्नांना आता मनोरंजन क्षेत्राची साथ मिळाली आहे. ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’च्या कलाकारांनी ‘कोण होणार करोडपती’च्या मंचावर जिंकलेली साडेसात लाख रुपयांची रक्कम एसएनएफच्या जलप्रकल्पासाठी दिली जाणार आहे..नाशिक जिल्ह्यातील दुर्गम आदिवासी वस्त्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची समस्या बिकट असून काही भागांत महिलांना डोक्यावर हंडे घेऊन तीन ते चार किलोमीटर अंतर पार करत पाणी आणावे लागते. पाणीटंचाईचा परिणाम केवळ दैनंदिन जीवनावरच नव्हे, तर महिलांच्या श्रमांवर, मुलांच्या वेळेवर आणि आरोग्यावरही होतो. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी एसएनएफने पाणी, आरोग्य आणि शिक्षण या क्षेत्रांत काम सुरू ठेवले आहे.२०१० पासून कार्यरत असलेल्या या संस्थेने आतापर्यंत ३६ गावांत पाणीप्रकल्प राबविले आहेत. जगभरातील अडीच हजारांहून अधिक नेटीझन्स या उपक्रमाशी जोडले गेले असून, त्यांच्या सहकार्याच्या माध्यमातून ग्रामीण आणि आदिवासी भागांतील पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत..हास्यजत्रेच्या मदतीतून एका गावाला दिलासादुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर आदिवासी भागातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होणार असल्याने ‘एसएनएफ’ची सामाजिक कार्यासाठी मदत करण्याच्या उद्देशाने सोनी मराठीने या विशेष उपक्रमासाठी निवड केली होती. ‘कोण होणार करोडपती’च्या सहाव्या पर्वातील विशेष भागात अभिनेत्री माधुरी दीक्षित यांच्या सूत्रसंचालनाखाली ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’च्या समीर चौघुले, नम्रता संभेराव, प्रसाद खांडेकर आणि प्रियदर्शिनी इंदलकर या कलाकारांनी प्रश्नमंजुषेत सहभाग घेत सात लाख ५० हजार रुपये जिंकले. ही संपूर्ण रक्कम ‘एसएनएफ’च्या पाणीप्रकल्पासाठी दिली जाणार आहे. संभाव्य दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर या निधीतून एका आदिवासी गावातील पाणीटंचाई दूर करण्याच्या प्रयत्नांना बळ मिळणार आहे..मनोरंजनाच्या माध्यमातून सामाजिक प्रश्नाला मदत मिळवून देणारा हा उपक्रम एसएनएफच्या सुरू असलेल्या जलकार्याला नवे पाठबळ देणारा ठरणार आहे. संस्थेचे अध्यक्ष प्रमोद गायकवाड यांनी या मदतीमुळे आदिवासी कुटुंबांचा पाण्यासाठीचा संघर्ष कमी करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल पडेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली..आदिवासी भागातील पाणीटंचाई दूर करणे म्हणजे केवळ पाणी उपलब्ध करून देणे नव्हे, तर हजारो कुटुंबांच्या जीवनात आरोग्य, सुरक्षितता आणि सन्मानाची नवी आशा निर्माण करणे होय. एसएनएफच्या जलकार्याला हास्यजत्रेच्या कलाकारांनी दिलेले हे योगदान एका गावाच्या पाणीप्रश्नावर मात करण्यासाठी मोलाचे ठरेल. मनोरंजनाच्या माध्यमातून सामाजिक कार्याला मिळालेली ही साथ आमचा उत्साह वाढविणारी आहे.- प्रमोद गायकवाड, अध्यक्ष, सोशल नेटवर्किंग फोरम (एसएनएफ).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.