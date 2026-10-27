नाशिक

Satana News : आदिवासी गावांच्या पाणीप्रश्नावर ‘एसएनएफ’ची धडपड; हास्यजत्रेच्या मदतीने जलप्रकल्पांना बळ

३६ गावांत ७० हजारांहून अधिक नागरिकांपर्यंत पाणी पोहोचविण्याचे काम; ‘कोण होणार करोडपती’मधील साडेसात लाखांचा निधी जलप्रकल्पासाठी.
A water project set up by the Social Networking Forum (SNF) at Umbarpada (Taluka Peth).

A water project set up by the Social Networking Forum (SNF) at Umbarpada (Taluka Peth).

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रोशन खैरनार
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सटाणा - दुर्गम आदिवासी गावांतील पाणीटंचाई दूर करून नागरिकांचा पाण्यासाठीचा संघर्ष कमी करण्यासाठी गेल्या दीड दशकापासून कार्यरत असलेल्या सोशल नेटवर्किंग फोरमने (एसएनएफ) आपल्या जलचळवळीच्या माध्यमातून ३६ गावांतील ७० हजारांहून अधिक नागरिकांच्या जीवनात बदल घडविण्याचा प्रयत्न केला आहे.

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