Nashik Agriculture News : ‘रब्बी’तला बागायतदारांचा जिल्हा हिरमुसला; 59 टक्के पेरणी

Nashik Agriculture News : रब्बी पिकांसाठी अग्रेसर असणारा बागायतदारांचा जिल्हा यंदा दुष्काळामुळे हिरमुसला आहे. पाणीच नसल्याने हजारो एकर शेती ओस पडली आहे.

जिल्ह्यात आतापर्यंत ५९ टक्के पेरणी झाली आहे. पावसाअभावी पिण्याच्या पाण्यासाठी अनेक गावे तहानली आहेत.