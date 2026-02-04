Nashik Crime : सोशल मीडियाचा गैरवापर! बदनामीची धमकी देऊन व्यावसायिकाच्या पत्नीला लुटण्याचा प्रयत्न

नाशिक: पतीविरुद्धचे बदनामीकारक व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रसारित करणे थांबविण्यासाठी तीन लाख रुपयांची खंडणी मागितल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी पीडित व्यक्तीच्या पत्नीने दिलेल्या तक्रारीवरून भद्रकाली पोलिस ठाण्यात दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .सरफराज शेरखान पठाण (रा. नानावली) आणि अल्ताफ पठाण अशी संशयितांची नावे आहेत. तक्रारदार महिलेचे पती स्टेशनरी व्यावसायिक आहेत. काही महिन्यांपूर्वी त्यांच्यावर इंदिरानगर पोलिस ठाण्यात बलात्काराचा गुन्हा दाखल झाला होता, ज्याचा पोलिस तपास सुरू आहे. याच संधीचा फायदा घेत संशयित सरफराज पठाण याने पतीच्या नावाने खोटे व्हिडिओ तयार करून ते सोशल मीडियावर प्रसारित केले. यामध्ये पतीचे शारीरिक व्यंग आणि चारित्र्याबद्दल आक्षेपार्ह टीका करून बदनामी करण्यात आली..Sangli Police : नशेखोरांना पोलिसांनी दाखवला रात्रभर खाक्या; सांगलीत दहशत मोहीम.तक्रारीनुसार, २२ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सरफराजच्या सांगण्यावरून अल्ताफ पठाण याने तक्रारदारांच्या दुकानात येऊन तीन लाखांच्या खंडणीची मागणी केली. पैसे न दिल्यास आणखी खोटे व्हिडिओ टाकण्याची धमकी देण्यात आली. या प्रकारामुळे तक्रारदारांच्या मुलांना शाळेत मानसिक त्रास सहन करावा लागत असून, कुटुंबाची समाजात मोठी बदनामी होत आहे. ११ ऑक्टोबर २०२५ ते २ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत संशयितांनी संगनमताने हा गुन्हा केल्याचा आरोप आहे. भद्रकाली पोलिस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.