Nashik News : दिवसा पुन्हा जवानाचे घर फोडले; सिन्नरमध्ये दोन दिवसांतील दुसरी घटना

वावी : चोरट्यांनी पुन्हा एकदा लष्करी जवानाचे घर फोडले असून दोन दिवसांत ही दुसरी घटना घडली आहे. तालुक्यातील भोकणी येथे शुक्रवारी (ता. २०) दुपारी अज्ञात चोरट्यांनी जवानाच्या बंद घराचे कुलूप तोडून दीड तोळ्याचे सोने व लहान बाळाचे चांदीचे दागिने लंपास केले.

जवान दिनेश दामोदर सानप दिनेश हा केरळ येथे सैन्यदलात कार्यरत असून त्यांचे वडील दामू सानप, आई मंदा सानप, भाऊ पंकज सानप हे भोकणी फाटा येथे घर आहे.

दुपारी पावणेतीनच्या सुमारास दामू सानप हे दुपारी झोपेतून उठून गावातील आपल्या बहिणीच्या घरी गेले होते. त्यांची पत्नी व मुलगा घराच्या पाठीमागे असलेल्या शेतात खुरपणीचे काम करत होते. (Soldier house broken into again during day Second incident in two days in Sinnar Nashik News)

मेडिकल मॅनेजमेंटही हृदयविकारावर ठरु शकते उपाय

हेही वाचा: Jalgaon News : गोद्रीची पाणी, रस्ते, आरोग्याची समस्या सुटली

यावेळी अज्ञात चोरट्यांनी संधी साधत घराच्या दरवाजाचे कुलूप तोडून आत प्रवेश केला. कपाटाचे कुलूप तोडून सर्व साहित्य अस्ताव्यस्त केले. कपाटातील दीड तोळ्याचे सोन्याचे दागिने व लहान मुलांचे दागिने चोरून पोबारा केला.

यात सात ग्रॅमचे कानातले, दोन ग्रॅमची चैन, दोन ग्रॅमचे ओमपान, तीन ग्रॅमचे कानातले जोड, चांदीचा छल्ला, चांदीच्या पट्या, लहान मुलांच्या दोन सोन्याच्या अंगठ्या, चांदीचे जोडवे, चांदीच्या तोळबंद्या चोरून फरार झाले. सानप हे घरी आले असता चोरीचा प्रकार उघडकीस आला. त्यांनी पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांनी घटनास्थळी येत पंचनामा केला आहे.

हेही वाचा: Jalgaon News : PM किसान निधीसाठी E- KYC प्रमाणीकरण बंधनकारक