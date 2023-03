Soldier Missing : तब्बल 20 तासांच्या शोधकार्यानंतर बेपत्ता जवानाचा मृतदेह हाती

सिन्नर (जि. नाशिक) : केंद्रीय राखीव सुरक्षा बलातील जवाना गणेश गिते गुरुवार (ता. 9) रोजी गोदावरी नदीवरील उजवा कालव्यात दुचाकी कोसळली होती. यात हा जवान बेपत्ता झाला होता. एन डी आरच्या पथकाने गुरुवारी सायंकाळपासून शोध सुरू केला होता. तब्बल 20 तासांच्या शोधकार्यानंतर बेपत्ता जवानाचा मृतदेह हाती आला आहे. (Soldier Missing body of missing soldier ganesh gite recovered after 20 hours of search by NDRF nashik news)

गुरुवारी (ता. 9) या दुचाकीवरुन प्रवास करत असतान या जवानाची दुचाकी कालव्यात कोसळली. यावेळी त्याच्यासह पत्नी, मुलगा, मुलीला प्रवास करीत होते. दुचाकी पाण्यात पडल्यानंतर पत्नी, मुलगा, मुलीला वाचविण्यात यश आलेले होते.

मात्र त्यानंतर जवान हा वाहून गेल्याने बेपत्ता झाला होता. सुमारे 18 ते 20 तास शोधकार्य चालले. शुक्रवारी दुपारी 2.30 वाजता जवानाचा मृतदेह हाती लागला आहे.

दादा भुसे यांची घटनास्थळी धाव

परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित नाफेडची बैठक आणि निफाड तालुक्यातील अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचा पाहणी दौरा रद्द करून तातडीने सिन्नरला दादा भुसे यांनी धाव घेतली.

शुक्रवारी शोध मोहीम सुरू असताना पालकमंत्री दादा भुसे हे घटनास्थळी दुपारी एक वाजता दाखल झाले असता, समस्त पंचकोशीतील गावकऱ्यांनी पालकमंत्री दादा भुसे यांना घेराव घालत सुमारे वीस तास उलटूनही शोध लागत नसल्याचे सांगितले.

आपण मागच्या सरकारमध्ये सैनिक कल्याण विभाग सांभाळला आहे. सैनिकांप्रती असणाऱ्या आदरभावामुळेच सर्व बैठका रद्द करून परिस्थिती हाताळण्यासाठी स्वतः आलो, जोपर्यंत बेपत्ता जवान सापडत नाही तोपर्यंत आपण स्वतः इथेच थांबणार असल्याचे पालकमंत्री दादा भुसे यांनी यावेळी सांगितले.

माजी आमदार राजाभाऊ वाजे, उदय सांगळे, सिमंतिनी कोकाटे देखील घटनास्थळी थांबून होते. दिंडोरी आणि निफाड येथील एन डी आर एफ पथक शोधकार्यात सकाळपासून बचाव कार्यात जुंपलेले होते.

प्रांत अधिकारी डॉ. अर्चना पठारे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी सोमनाथ तांबे, सिन्नरचे तहसीलदार एकनाथ बंगाळे, यांच्यासह महसूल व पोलीस विभागाचे अधिकारी तसेच पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी देखील उपस्थित घटनास्थळी हजर होते. तसेच सकाळी 11 वाजेच्या सुमारास कॅनॉलचे आवर्तन बंद करण्यात आलेले होते.