Sonalee Kulkarni Nashik visit

Sakal 

नाशिक

Sonalee Kulkarni : नाशिकच्या ग्रामीण भागात 'अप्सरा' अवतरणार; सोनाली कुलकर्णी साधणार ग्रामस्थांशी संवाद!

Sonalee Kulkarni to Visit Nashik for Samruddha Panchayatraj Abhiyan : समृद्ध पंचायतराज अभियाना’ला गती देऊन लोकचळवळ वाढीसाठी प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी सोमवारी नाशिक जिल्ह्यात येत आहेत.
Published on

नाशिक: शासनाच्या ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियाना’ला गती देऊन लोकचळवळ वाढीसाठी प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी सोमवारी (ता. १९) नाशिक जिल्ह्यात येत आहेत. दुगाव येथे सकाळी साडेआठला, तर निफाड तालुक्यातील जानोरीला दुपारी बाराला आणि उंबरखेडला दुपारी चारला भेट देऊन त्या ग्रामस्थांशी संवाद साधतील.

