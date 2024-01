Nashik News : वडापाव विक्रेत्याने रचले ‘बन गया मंदिर राम का’ गीत; चित्रबद्ध केलेले गाणे व्हायरल

Nashik News : अयोध्येत श्रीराम मंदिर पुजनाची तारीख जसजशी जवळ येत आहे, तसतशी उत्सुकता वाढीस लागत आहे. भक्तगणही तयारीला लागले आहेत.

सिडको परिसरातील पवननगर भागामध्ये वडापावचा व्यवसाय करणाऱ्या कैलास सांबरे यांनी ‘बन गया मंदिर राम का’, हे गाणे लिहिले आणि मित्रांच्या सांगण्यावरून त्यांनी या गाण्याला संगीत देऊन मुलगा देव सांबरे याला घेऊन हे गाणे चित्रितही केले आहे. (song Ban Gaya Mandir Ram Ka was composed by vada pav seller in nashik news)