Nashik News : ‘सोलर’ प्रकल्पाने बेरोजगाराची कुऱ्हाड; एकलहरे केंद्राला 250 वॉटचे 2 संच द्या

Nashik News : नाशिक औष्णिक वीज केंद्रातील प्रस्तावित ६६० वॉटऐवजी सोलर प्रकल्प होणार असल्याबाबत उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिवाळी अधिवेशनात जाहीर केल्याने कामगारांच्या पोटात भीतीचा गोळा उठला आहे.

नाशिक औष्णिक वीज केंद्रातील टप्पा एक जागी व वसाहतीचा काही भाग तोडून नवा ६६० चा बदली संच उभारण्यात येणार होता. (2 sets of 250 watt to single center for Thermal Power Station nashik news)