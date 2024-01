Nashik Agricultural News : सोयाबीन उत्पादकांना दरवाढीची प्रतीक्षा! काढणी होऊन उलटले 4 महिने तरी भाव जैसे थे

पिंपळगाव बसवंत : सोयाबीनची काढणी होऊन तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी उलटला, तरी मालाला पाच हजारांच्यावर भाव नाही.

यामुळे आपल्याजवळील सोयाबीन विकावे की अजून काही काळ थांबावे, अशा विवंचनेत शेतकरी सापडला आहे. काही शेतकरी मिळेल त्या भावात सोयाबीन विक्री करीत असल्याचे चित्र आहे. (Soybean producers waiting for price increase 4 months passed since harvest prices same Nashik Agricultural News)