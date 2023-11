मालेगाव : केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार १ जानेवारी २०२४ अर्हता दिनांकावर आधारित विशेष संक्षिप्त पुनर्रिक्षण कार्यक्रम जाहीर झाला आहे.

त्या अनुषंगाने ११४ मालेगाव मध्य विधानसभा मतदार संघांतर्गत २५ व २६ नोव्हेंबरला विशेष मोहीम होणार आहे. या मतदारसंघातील नागरिकांनी मतदान केंद्रावर उपस्थित राहून यादीत आपल्या नावाची खात्री करावी.

हरकत असल्यास दुरुस्तीबाबत आवश्यक कागदपत्रे मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारींकडे सादर करावी, असे आवाहन प्रांताधिकारी नितीन सदगीर यांनी केले आहे. (Special Campaign for Purification of List with Voter Registration 25th 26th at Adhikari Polling Station Nashik News)

२५, २६ नोव्हेंबरबरोबरच २ व ३ डिसेंबरला मध्य विधानसभा मतदार संघाचे मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी हे त्यांना नेमून दिलेल्या मतदार केंद्रावर उपस्थित राहणार आहेत. तृतीयपंथी, महिला सेक्स वर्कर, भटक्या व विमुक्त जमाती या प्रकारच्या वंचित घटकातील मतदारांची नोंदणी वाढविण्यासाठी विशेष शिबिर होणार आहे.

जास्तीत जास्त नागरिकांनी या दोन्ही शिबिरांचा लाभ घ्यावा. नवीन मतदारांनी आपले नाव मतदारयादीत नोंदवावे. नागरिकांनी आपले नाव, छायाचित्र, पत्ता दुरुस्ती, मृत नागरिकांचे नाव मतदार यादीतून कमी करून मतदार यादी शुद्धीकरण करण्यास मदत करावी असे आवाहन श्री. सदगीर यांनी केले आहे.