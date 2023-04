नाशिक : जिल्ह्याचा पारा ३५ अंश सेल्सिअसवर पोचल्याने उन्हाच्या झळा चांगल्याच जाणवत आहेत. भर दुपारी बर्फ गोळा, उसाचा रस किंवा विविध फळांचे ज्यूस घेऊन उन्हाची तीव्रता कमी करण्याचा प्रयत्न होतो.

त्यामुळे गोळा किंवा ज्यूस बनवण्यासाठी उपयोगी ठरणाऱ्या बर्फाच्या मागणीत वाढ झाली असून, नाशिकमधील वेगवेगळ्या ‘आईस’ फॅक्टरीतून दिवसाला सुमारे १२ टन बर्फ तयार होतो. या बर्फामुळेच नाशिककर थंड होत असल्याचे दिसून येते. (spend 12 tonnes of ice per day to cool them Demand increased as mercury rose in summer Season nashik news)



उन्हाळा सुरू झाला, की गारेगार कुल्फी, बर्फाचा गोळा, फळांचे ज्यूस आणि उसाचा रस यांच्या मागणीत वाढ होते. हे पदार्थ बनवताना बर्फाचा वापर होतो. त्यामुळे बर्फाच्या मागणीत आपोआप वाढ होते. नाशिकमध्ये साधारणतः सहा बर्फ बनविणाऱ्या कंपन्या आहेत.

एका कंपनीत साधारणतः दीड ते दोन टन बर्फ सकाळ व सायंकाळ सत्रात बनतो. बर्फाच्या एक लादी ५० किलोची असते. सद्यःस्थितीत १५० किलोच्या लादीचा भाव हा ८०० रुपये आहे. मागील वर्षी हा दर ६०० रुपये होता. यंदा दरातही वाढ झाल्याचे दिसून येते. त्याचा परिणाम बर्फ गोळा, ज्यूस व उसाच्या रसावर झाला आहे.

सरबताचे प्रकार व दर प्रतिग्लास

अननस ज्यूस : ४० रुपये

मोसंबी ज्यूस : ४० रुपये

लिंबू सरबत : २० रुपये

चॉकलेट ज्यूस : ४० रुपये

गुलाबी ज्यूस : ४० रुपये

आईस गोळा प्लेट : ५० रुपये

अननस मिल्कशेक : ४० रुपये

कालाखट्टा : ४० रुपये

कच्चीकैरी : ४० रुपये

ऑरेंज : ४० रुपये

गुलाब फ्लेवर गोळा : २० रुपये

चॉकलेट प्लेवर गोळा : २० रुपये

उसाचा रस : सरासरी २० रुपये

आईस क्यूबला पसंती

हॉटेलमध्ये मिळणाऱ्या बर्फाच्या गुणवत्तेविषयी साशंकता असल्याने आता आईस क्यूबला पसंती वाढली आहे. साधारणतः १० रुपये किलो दराने हा बर्फ मिळतो. काही हॉटेल चालकांनी स्वतःच्या फ्रीजमध्येच आईस बनवायला सुरवात केली आहे. त्यामुळे हॉटेलमध्ये सध्या आईस क्यूबला सर्वाधिक पसंती दिसून येते.

"गोळ्याचे विविध प्रकारांना युवकांची पसंती मिळते. यात आईस गोळा प्लेट, काला खट्टासह वेगवेगळ्या प्लेव्हरचे गोळे आमच्याकडे मिळतात. त्याची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे."

- राजू शहा, गोळे विक्रेता, कॉलेज रोड