Education News : १० वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी गूड न्यूज! चित्रकला, लोककलेचे वाढीव गुण मिळवण्यासाठी १५ दिवसांची मुदतवाढ

15-Day Extension for Art Marks Proposals for SSC Students : दहावीच्या परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय रेखा ग्रेड परीक्षेतील कलेच्या वाढीव गुणांसाठी ऑनलाइन प्रस्ताव सादरीकरणास १५ दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
डीजीपी नगर: फेब्रुवारी- मार्चमध्ये होणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इयत्ता दहावी) परीक्षेस प्रविष्ट होणाऱ्या शासकीय रेखा ग्रेड परीक्षा (एलिमेंटरी व इंटरमिजिएट) उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी शास्त्रीय कला, चित्रकला व लोककला या विषयांच्या वाढीव गुणांसाठी प्रस्ताव सादर करण्यास १५ दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

