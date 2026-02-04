Education News : १० वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी गूड न्यूज! चित्रकला, लोककलेचे वाढीव गुण मिळवण्यासाठी १५ दिवसांची मुदतवाढ

डीजीपी नगर: फेब्रुवारी- मार्चमध्ये होणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इयत्ता दहावी) परीक्षेस प्रविष्ट होणाऱ्या शासकीय रेखा ग्रेड परीक्षा (एलिमेंटरी व इंटरमिजिएट) उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी शास्त्रीय कला, चित्रकला व लोककला या विषयांच्या वाढीव गुणांसाठी प्रस्ताव सादर करण्यास १५ दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे..महाराष्ट्र राज्य कला शिक्षण मंडळ यांच्या वतीने घेण्यात येणाऱ्या शासकीय रेखा ग्रेड परीक्षांचा निकाल जानेवारी २०२६ च्या अखेरच्या आठवड्यात जाहीर झाला. त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, नाशिक विभागीय मंडळाने यंदापासून प्रथमच इयत्ता १० वीच्या विद्यार्थ्यांचे वाढीव कलागुणांचे प्रस्ताव ऑनलाइन पद्धतीने स्वीकारण्याची व्यवस्था केली होती..मात्र, संबंधित ऑनलाइन संकेतस्थळावर सातत्याने तांत्रिक अडचणी व एरर येत असल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना प्रस्ताव सादर करता आले नाहीत. परिणामी, वाढीव कलागुणांपासून विद्यार्थी वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर, संकेतस्थळ दुरुस्त करून प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम मुदत वाढवावी, अशी मागणी कलाशिक्षक महासंघ यांच्याकडून करण्यात आली होती. या संदर्भातील बातमी ३१ जानेवारीच्या मुख्य अंकात प्रसिद्ध करण्यात आली होती..या बातमीची दखल घेत, राज्य शिक्षण मंडळाचे सचिव डॉ. दीपक माळी यांच्या स्वाक्षरीचे पत्र विभागीय शिक्षण मंडळ, नाशिक यांना प्राप्त झाले असून, त्यानुसार कला विषयांचे ऑनलाइन प्रस्ताव सादर करण्यासाठी अतिरिक्त १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे इयत्ता १०वीच्या विद्यार्थ्यांना कलेचे अतिरिक्त गुण मिळविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे..Satara News: संगममाहुलीत अजितदादांच्या अस्थींचे विसर्जन; राष्ट्रवादी भवनात कलश दर्शनासाठी पदाधिकाऱ्यांसह कार्यकर्त्यांची गर्दी!.या निर्णयाबद्दल विभागातील मुख्याध्यापक, कलाशिक्षक व कलाशिक्षक संघटनांच्या वतीने प्रल्हाद शिंदे हस्तेकार, प्रल्हाद साळुंखे, चंद्रशेखर सावंत, दत्तात्रय सांगळे, सचिन पगार, मिलिंद टिळे, राजेंद्र लोखंडे, प्रदीप अहिरे व प्रशांत ईप्पर यांनी सकाळ माध्यम समूहाचे आभार व्यक्त केले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.