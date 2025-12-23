नाशिक

Education News : दहावी-बारावी परीक्षेचा 'काऊंटडाऊन' सुरू; नाशिक विभागातून ३.८ लाख विद्यार्थी देणार परीक्षा

SSC and HSC Board Exam Countdown Begins in Nashik Division : फेब्रुवारी-मार्चमध्ये या परीक्षा नियोजित असून, अवघे दोन महिन्यांचा कालावधी उरला आहे. त्यामुळे बहुतांश विद्यार्थ्यांकडून अभ्यास पूर्ण करणे आणि उजळणीवर भर दिला जातो आहे.
SSC and HSC Board Exam

SSC and HSC Board Exam

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: विद्यार्थ्यांच्या करिअरचा महत्त्वाचा टप्पा असलेल्या दहावी, बारावीच्या परीक्षांचा काऊंटडाऊन सुरू झाला आहे. फेब्रुवारी-मार्चमध्ये या परीक्षा नियोजित असून, अवघे दोन महिन्यांचा कालावधी उरला आहे. त्यामुळे बहुतांश विद्यार्थ्यांकडून अभ्यास पूर्ण करणे आणि उजळणीवर भर दिला जातो आहे. बारावीला नाशिक विभागातून १ लाख ७२ हजार ९४८, तर दहावीला २ लाख ६ हजार ०९२ विद्यार्थी सामोरे जाणार आहेत.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
exam
education
student
ssc
SSC Exam
HSC Board Examination

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com