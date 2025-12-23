Education News : दहावी-बारावी परीक्षेचा 'काऊंटडाऊन' सुरू; नाशिक विभागातून ३.८ लाख विद्यार्थी देणार परीक्षा

नाशिक: विद्यार्थ्यांच्या करिअरचा महत्त्वाचा टप्पा असलेल्या दहावी, बारावीच्या परीक्षांचा काऊंटडाऊन सुरू झाला आहे. फेब्रुवारी-मार्चमध्ये या परीक्षा नियोजित असून, अवघे दोन महिन्यांचा कालावधी उरला आहे. त्यामुळे बहुतांश विद्यार्थ्यांकडून अभ्यास पूर्ण करणे आणि उजळणीवर भर दिला जातो आहे. बारावीला नाशिक विभागातून १ लाख ७२ हजार ९४८, तर दहावीला २ लाख ६ हजार ०९२ विद्यार्थी सामोरे जाणार आहेत..शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये प्रवेश घेतलेल्या दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांची गेल्या काही दिवसांपासून परीक्षा अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू होती. ऑनलाइन पद्धतीने परीक्षा अर्ज भरण्याची ही प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे विभागीय मंडळ कार्यालयांमार्फत लेखी परीक्षांचे आयोजन फेब्रुवारी-मार्चमध्ये केले जाणार आहे. .तत्पूर्वी जानेवारी अखेरीपासूनच प्रात्यक्षिक परीक्षा आणि तोंडी परीक्षेला सुरवात होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यावर शिक्षक व विद्यार्थ्यांचा सध्या भर दिसत आहे. तसेच काहींकडून उजळणीला सुरवात झालेली आहे..नाशिक विभागीय कार्यालयाकडे प्राप्त माहितीनुसार, इयत्ता दहावीला नाशिकसह धुळे, जळगाव, नंदुरबार अशा चार जिल्ह्यांतून एकूण २ लाख ६ हजार ०९२ विद्यार्थ्यांनी परीक्षेसाठी नोंदणी केली आहे. तसेच नियमित शालेय शिक्षणात नसलेल्या १ हजार ४९२ विद्यार्थ्यांनी १७ क्रमांकाचा अर्ज भरून थेट परीक्षेला सामोरे जाण्याचा पर्याय निवडला आहे. दहावीतील १ हजार ४८२ विद्यार्थ्यांना शास्त्रीय कला, चित्रकला यांसाठी अतिरिक्त गुणांचे प्रस्ताव शिक्षण मंडळाकडे सादर करण्यात आले आहेत..इयत्ता बारावीकरिता नाशिक विभागातून १ लाख ७३ हजार ५९६ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा अर्ज भरले आहेत. तर ७ हजार २७ विद्यार्थ्यांनी अर्ज क्रमांक १७ भरून खासगीरीत्या परीक्षेला सामोरे जाण्याचा पर्याय निवडला आहे..RTE Admission 2026: खाजगी शाळांमध्ये मोफत शिक्षणासाठी लवकरच अर्ज प्रक्रिया सुरू होणार; मुलांचे वय किती असावे? वाचा सविस्तर माहिती.१० फेब्रुवारीपासून परीक्षालेखी परीक्षेतील पहिल्या टप्प्यात बारावीच्या परीक्षांना १० फेब्रुवारीपासून सुरवात होणार आहे. पहिला पेपर इंग्रजी विषयाचा असेल. ११ मार्चपर्यंत ही परीक्षा चालणार आहे. दहावीच्या परीक्षेला २० फेब्रुवारीपासून सुरवात होणार आहे. प्रथम भाषा मराठी, हिंदी, ऊर्दू यांसह प्रादेशिक भाषांची लेखी परीक्षा पार पडेल. १८ मार्चपर्यंत ही परीक्षा चालणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.