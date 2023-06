SSC Result Success : अथक परिश्रमाने प्रद्युम्नने मिळवला विद्यालयात प्रथम येण्याचा मान

SSC Result Success : जिद्द चिकाटी स्वावलंबन या तिन्ही गोष्टींची सांगड घालून अतिशय सामान्य परिस्थिती मध्ये प्रद्युम्न संदीप तिकोणे या विद्यार्थ्याने शहरातील शेठ ब ना सारडा विद्यालयात एसएससी परीक्षेत 95. 20 टक्के मिळवून विद्यालयात प्रथम येण्याचा मान मिळवला.

अतिशय सामान्य परिस्थितीत प्रद्युम्न ये यशाचे शिखर गाठून शाळेच्या नावलौकिकात मानाचा तोरा खोवला आहेत. (SSC Result Success Pradyumna achieved honor of coming first in school with hard work nashik)

बुद्धिमत्तेच्या जोरावर कोणतेही गोष्ट गाठता येते हे या विद्यार्थ्यांनी आपल्या गुणांच्या आधारे सर्वांना सांगितले कौटुंबीय परिस्थिती अतिशय साधारण असून वडील उच्चशिक्षित असूनही व्यवसायामध्ये त्यांनी सुमारे दहा वर्ष खडतर प्रवास करून आपला व्यवसाय स्थिर केला आहे.

यामध्ये त्यांना साथ त्यांची पत्नी व आईने दिली आहे वडिलांचे जेवणाचे डबे पुरवण्याचे काम शहरातील उद्योग नगरीत असून रोज सकाळी व सायंकाळी डबे बनविण्यासाठी काम त्यांच्याकडे असते.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

हे सर्व करीत असताना संदीप तिकोणे व इतर त्यांच्या पत्नी रेवती दोघेच हा सर्व व्यवसाय सांभाळत असतात त्यांना मदत प्रद्युम्न करीत असून हे सर्व व्यवसाय सांभात असताना त्याने हे यशाचे शिखर शिक्षकांच्या मार्गदर्शनातून व आई-वडिलांच्या आशीर्वाद तून गाठले आहे.

वडील हे उच्चशिक्षित असून त्याला सतत मार्गदर्शन करीत असतात आई व आजीच्या संस्काराच्या शिदोरीवर त्याने यश गाठल्याचे तो सतत सांगत असतो. पुढे त्याला इंजिनिअर या क्षेत्रात करिअर करून आपल्या भारत देशासाठी नाव लौकिक करायचे असल्याचे तो सकाळ या वृत्तपत्रात बोलताना सांगितले.