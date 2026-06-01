Shirdi: एसटी-कारच्या अपघातात दोघांचा मृत्यू, ११ जखमी; लेकीच्या वाढदिवसाला निघालेल्या वडिलांसह काकावर काळाचा घाला

शिर्डी: नगर-मनमाड रस्त्यावरील सावळीविहीर शिवारात एसटी बस व कारचा भीषण अपघात झाला. अपघातात सख्ख्या भावांचा जागीच मृत्यू झाला, तर ११ जण जखमी झाले. जखमींवर शिर्डी येथील सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. हा अपघात आज दुपारी अडीच वाजता घडला. .विशाल काशिनाथ कांबळे (वय ४३) व महेश काशिनाथ कांबळे (वय ४०, रा. राहाता) असे अपघातातील मृतांची नावे आहेत. विशाल कांबळे यांच्या मुलीचा वाढदिवस असल्याने ते महेश कांबळे, बहीण प्रियका रवींद्र ससाणे (रा. श्रीरामपूर) व दोन लहान मुलांसह कारने नाशिकला जात होते..सावळी विहीर शिवारात समोरून येणाऱ्या पनवेल-शिर्डी बसला कारची समोरून धडक बसली. यात कारमधील कांबळे बंधूंचा जागीच मृत्यू झाला. कारमधील तिघे व एसटी बसमधील जवळपास आठ प्रवासी या अपघातात जखमी झाले..कारचा पत्रा तोडून मृतदेह बाहेर काढण्यात आले. अपघात घडल्यानंतर शिर्डी पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक रणजित गलांडे व वाहतूक शाखेचे पोलिस निरीक्षक महेश येसेकर यांनी तातडीने घटनास्थळी भेट देऊन सर्व जखमींना साईबाबा संस्थानच्या सुपर हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले..श्रद्धा एस. कुटे, गुमाला ललिता, कविता गुमाला, मंगला गुमाला, के. लक्ष्मी, प्रमिला गुमाला, सुमत वाल्मीक मोकळ अशी जखमींची नावे आहेत. रात्री उशिरापर्यंत शिर्डी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू होते.