Nashik ST Bus Fire : चालक-वाहकाचे प्रसंगावधान! प्रवाशांना आधीच उतरवल्याने वाचले ४० जीव; एसटीला भीषण आग

इंदिरानगर: विल्होळीकडे दुरुस्तीसाठी जाणाऱ्या एसटी महामंडळाच्या बसने (एमएच १५, जेसी ५५१२) पाथर्डी फाटा चौकातील उड्डाणपुलावर बुधवारी (ता. १७) दुपारी साडेतीनच्या सुमारास अचानक पेट घेतला. अवघ्या काही मिनिटात बस जळून खाक झाली. बसमध्ये बिघाड झाल्याने नंदुरबार आगाराच्या या आयशर कंपनीच्या बसद्वारे नाशिककडे येणारे सर्व ४० प्रवासी जत्रा हॉटेलजवळ दुसऱ्या बसद्वारे मार्गस्थ केल्यानंतर ही बस दुरुस्तीसाठी रिकामीच जात होती, त्यामुळे मोठा अनर्थ टळला..नंदुरबार आगाराची ही बस आडगाव नाक्याजवळ आल्यानंतर ब्रेक लाइनर जाम झाले. त्यामुळे चालक डी. एम. निहाळदे आणि वाहक जे. ए. पठाण यांनी संबंधित आगारात माहिती दिली. बस त्या ठिकाणी दुरुस्त करण्याचे प्रयत्न झाले. मात्र तेथेही लाइनरने पेट घेतला होता, असे समजते. बसमध्ये असणाऱ्या आग विझविणाऱ्या सिलिंडरचा वापर करून ती विझविण्यात आली. तातडीने प्रवाशांना दुसऱ्या बसद्वारे पाठविण्यात आले. संबंधित कर्मचाऱ्यांनी बस आयशर शोरूममध्ये घेऊन येण्यास सांगितल्याने वाहक आणि चालक दोघे बस घेऊन निघाले..उड्डाणपुलावर दुसऱ्यांदा पेटपाथर्डी फाटा चौकातील उड्डाणपुलाच्या अगदी माथ्यावर आल्यानंतर बसच्या मागच्या बाजूचे लाइनर पुन्हा जाम झाल्याने पेट घेतला. चालक आणि वाहकांनी बसमध्ये असलेल्या आगविरोधक सिलिंडरचा मारा करून आग विझविण्याचा प्रयत्न केला. सचिन ठाणगे आणि आणखी एका युवकाने यासाठी मदत केली..मात्र आगीचा भडका लक्षात घेता त्यांनी १०१ क्रमांकाला आगीबाबत माहिती दिली. संबंधित आगारप्रमुखांना देखील कळविले. सिडको अग्निशमन केंद्राचे दोन बंब अवघ्या पाच मिनिटांत घटनास्थळी आले. मात्र तोपर्यंत आगीने रौद्ररूप धारण केले होते. अवघ्या २५ ते ३० मिनिटांत संपूर्ण बस जळून खाक झाली. केंद्रप्रमुख हर्षद पटेल यांच्यासह पथकाने आग आटोक्यात आणली..क्रेनने उचलला सांगाडाही घटना कळल्यानंतर माजी नगरसेवक सुदाम डेमसे, भगवान दोंदे, बाळकृष्ण शिरसाठ आदींनी वाहतूक पोलिसांना सहाय्य करत वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी मदत केली. नाशिक एकचे वरिष्ठ आगार व्यवस्थापक दादाजी महाजन आणि इतर अधिकारी घटनास्थळी आले. लगेचच पंचनामा सुरू करण्यात आला. जळालेल्या बसचा सांगाडा क्रेनद्वारे उचलण्यात आला..उड्डाणपुलावर रांगा अन् अफवाअचानक झालेल्या प्रकाराने वाहतूक शाखेसह सर्वच पोलिस दलाची मोठी धावपळ उडाली. उड्डाणपुलाच्या मुंबईकडे जाणाऱ्या वाहनांच्या मोठ्या रांगा लागल्या. पाथर्डी फाटा चौकातदेखील वाहनांची कोंडी झाली. सर्वत्र अफवा पसरल्या. बसमधील प्रवासी किती आहेत, त्यांचे काय झाले असेल या कल्पनेने मोठा जमाव या ठिकाणी जमला होता. सुदैवाने बस दुरुस्तीसाठी जात होती आणि फक्त चालक आणि वाहक त्यात होते, हे कळाल्यानंतर गर्दीने सुटकेचा निःश्वास सोडला..Kolhapur Accident : लक्ष्मी मंदिरासमोर दुचाकींच्या धडकेत 21 वर्षीय तरुण ठार; तिघे गंभीर जखमी, धोकादायक वळणावर अपघात.बस दुरुस्तीसाठी नेत होतो. अचानक आग लागल्याने ती विझविण्याचा प्रयत्न केला. तातडीने मदत मागितली. मात्र काही मिनिटांत संपूर्ण बसने पेट घेतला.- डी. एम. निहाळदे (चालक)संपूर्ण घटनेची माहिती चालकाकडून घेणे सुरू आहे. बस नादुरुस्त झाल्याने प्रवाशांची सोय पूर्वीच केली होती. संबंधित घटनेची सखोल चौकशी करणार आहोत.- दादाजी महाजन, आगार व्यवस्थापक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.