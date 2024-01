Nashik News: ‘एसटी’च्या चालक-वाहकांना RTOमध्ये प्रतिनियुक्ती! सध्या कार्यरत जिल्ह्यातच संधी

नाशिक : राज्य परिवहन महामंडळातील (एसटी) कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनात विलिनीकरणाची मागणी प्रलंबित असताना या महामंडळातील चालक-वाहकांना आता महसूल विभाग किंवा प्रादेशिक परिवहन विभागात प्रतिनियुक्तीवर काम करण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे.

त्यासाठी या कर्मचाऱ्यांना मंगळवार (ता. २)पर्यंत ऑनलाइन अर्ज सादर करता येतील. (st drivers deputed to RTO Opportunity in current working district only Nashik News)