Nashik News : पाथर्डीत थकबाकीदारांच्या नळजोडणी तोडण्यास प्रारंभ

इंदिरानगर (जि. नाशिक) : वारंवार सूचना आणि नोटीस देऊनदेखील घर आणि पाणीपट्टी थकबाकी न भरणाऱ्या ग्राहकांच्या जोडणी तोडणीच्या मोहिमेला पाथर्डी गाव परिसरात सुरवात करण्यात आली. (Starting to cut taps of defaulters in non tax payers Nashik News)

उपायुक्त अर्चना तांबे आणि सिडको विभागीय अधिकारी डॉ. मयूर पाटील यांचे मार्गदर्शनाखाली पाथर्डी उपविभागीय कार्यालयातर्फे घर आणि पाणीपट्टी थकबाकीदारांची जप्ती मोहीम, सूचना पत्रक नोटीस तथा तगादा लावण्यात येत आहे.

नागरिकांनी घरपट्टी आणि पाणीपट्टी भरण्याबाबत मनपास सहकार्य करावे, असे या वेळी आवाहन करण्यात आले. सूचना, नोटिसा देवूनही थकबाकीदार भरणा करत नसतील अशा थकबाकीदारांच्या नळजोडणी तोडण्यात आल्या.

नागरिकांना भरणा करण्यासाठी मनपाचे सर्व भरणा केंद्र सुटीच्या दिवशीही सुरू राहतील, असे नागरिकांना कळवण्यात आले. मोहिमेत पाथर्डी उपविभागीय कार्यालयाचे प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र मोरे, वरिष्ठ भाग लिपिक दीपक कोथमिरे, प्रशांत राऊत, साजिद शेख आदी उपस्थित होते.

