Rajya Bal Natya Spardha : बालनाट्य स्पर्धा सरकारीच! चौफेर टीकेनंतर सांस्कृतिक संचालनालयाला माघार घेत संकेतस्थळावर खुलासा करावा लागला

नाशिक: आगामी काळात होणाऱ्या राज्य बालनाट्य व दिव्यांग नाट्य स्पर्धा शासनाने नेमून दिलेल्या समन्वयकांच्या माध्यमातून होतील. या दोन्ही स्पर्धांमध्ये शासनबाह्य संस्थांचा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे कोणताही हस्तक्षेप होणार नाही, असा खुलासा अखेर सांस्कृतिक संचालनालयाला शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर रविवारी (ता. २) रात्री करावा लागला..सांस्कृतिक संचालनालयाने बालरंगभूमी परिषदेच्या अध्यक्षांना ४ ऑगस्टला लिहिलेल्या पत्रात, २०२५-२६ पासून बालरंगभूमी परिषद स्पर्धेचे शाखा समन्वयक म्हणून काम करेल, असा स्पष्ट शब्दांत उल्लेख होता. .गेल्या २० वर्षांपासून शासनाच्या ताब्यात असलेल्या या स्पर्धांचे संयोजन २०१८ मध्ये स्थापन झालेल्या एका खासगी संस्थेकडे दिल्याने राज्यातील रंगकर्मींनी यावर तीव्र आक्षेप नोंदवत आंदोलनाचा बडगा उचलण्याची तयारी दर्शविली होती. या चौफेर टीकेनंतर शासनाला हा निर्णय मागे घेत स्पर्धांचे संयोजन शासनाने नेमलेल्या समन्वयकाच्या माध्यमातून होईल, असे जाहीर करावे लागले..Education: थर्माकोलच्या तराफ्यावरून विद्यार्थ्यांचा प्रवास; शेवता खुर्द येथे दर पावसाळ्यात कसरत, गिरिजा नदीवर पूल उभारणीची मागणी.खासगी संस्थेचा हस्तक्षेपदर वर्षी घेण्यात येणाऱ्या राज्य बालनाट्य व दिव्यांग नाट्य स्पर्धेत बालरंगभूमी परिषद या खासगी संस्थेने स्पर्धेचे समन्वयक, परीक्षक व व्यासपीठावरील अतिथी या तिन्ही विषयांत हस्तक्षेप केला होता. मुळात शासनाकडे स्पर्धा घेण्याकरिता सक्षम यंत्रणा असताना खासगी संस्थांनी त्यात हस्तक्षेप करण्यावर अनेक रंगकर्मींनी नाराजी व्यक्त केली होती. शासनाने पूर्णवेळ नेमलेल्या समन्वयकांवर सर्व नाट्य स्पर्धांची जबाबदारी असल्याने त्याबाबत त्याला प्रशिक्षणही देण्यात येते.