Rajya Bal Natya Spardha : बालनाट्य स्पर्धा सरकारीच! चौफेर टीकेनंतर सांस्कृतिक संचालनालयाला माघार घेत संकेतस्थळावर खुलासा करावा लागला

Government withdraws decision to involve private body in state drama contests : राज्य बालनाट्य आणि दिव्यांग नाट्य स्पर्धांबाबत शासनाच्या अखत्यारीत संयोजन होईल, असे स्पष्ट करणारे सांस्कृतिक संचालनालयाचे निवेदन रविवारी रात्री शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध झाले.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: आगामी काळात होणाऱ्या राज्य बालनाट्य व दिव्यांग नाट्य स्पर्धा शासनाने नेमून दिलेल्या समन्वयकांच्या माध्यमातून होतील. या दोन्ही स्पर्धांमध्ये शासनबाह्य संस्थांचा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे कोणताही हस्तक्षेप होणार नाही, असा खुलासा अखेर सांस्कृतिक संचालनालयाला शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर रविवारी (ता. २) रात्री करावा लागला.

