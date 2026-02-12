नाशिक

Nashik News : दिव्यांग मुलांच्या अभिनयाने रसिक भारावले; राज्यस्तरीय स्पर्धेत नाशिकच्याच तिन्ही संघांची बाजी

Nashik Teams Dominate the Final Round : परशुराम साईखेडकर नाट्यगृहात पार पडलेल्या सातव्या राज्य दिव्यांग बालनाट्य स्पर्धेत विजेत्या नाशिकच्या संघांचा गौरव सोहळा.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: सातव्या राज्य दिव्यांग बालनाट्य स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत नॅशनल असोसिएशन फॉर द ब्लाइंड (नॅब) संस्थेच्या ‘गुरुदक्षिणा’ नाटकाला प्रथम, महाराष्ट्र सेवा संघाच्या ‘चक्र’ नाटकाला द्वितीय, प्रबोधिनी ट्रस्टच्या ‘मोल अनमोल’ नाटकाने तृतीय क्रमांक मिळवीत अंतिम फेरीत राज्यभरात नाशिकच्या तिन्ही संघांनी बाजी मारली आहे.

