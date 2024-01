Nashik Onion News : कांद्यावरील निर्यातबंदी उठवा अन्यथा ‘रास्ता रोको’

Nashik Onion News : कांदा निर्यातबंदीप्रश्नी राज्य शेतकरी संघटना आक्रमक झाली आहे. कांद्यावरील निर्यातबंदी तातडीने उठवा अन्यथा राज्यभरात ‘रास्ता रोको’, ‘रेल रोको’ यांसारखे तीव्र आंदोलन करण्याचा थेट इशारा राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी दिला आहे. (state farmers association has become aggressive on issue of ban on onion exports nashik news)