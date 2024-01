Nashik Onion News : कांदा पुन्हा गडगडला; बळीराजाची वाढली चिंता

Nashik Onion News : बाजार समितीत कांद्याचे दर पुन्हा घसरले असून, कांद्याला सरासरी एक हजार ३१० रुपये दर मिळाल्याने शेतकऱ्यांची पुन्हा निराशा झाली. कांद्याला निच्चांकी दर मिळाल्याने कांदा उत्पादक आर्थिक अडचणीत सापडला आहे.

कांदा निर्यातबंदीनंतर रोज कांद्याच्या दरात घसरण होत असून, केंद्र सरकारकडून निर्यातबंदी उठविण्यासंदर्भात कुठलाही तोडगा निघत नसल्याचे दिसत आहे. (farmers are disappointed due to onion prices have fallen again in market committee nashik news)