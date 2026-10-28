Satana News : वृक्षतोड रोखा, अन्यथा जनआंदोलन; बागलाणमध्ये राष्ट्रवादीसह पर्यावरणप्रेमींचा एल्गार! माजी आमदार संजय चव्हाण यांचा इशारा

सटाणा - विकासकामांच्या नावाखाली बागलाण तालुक्यासह भीमाशंकर, कर्जत आणि सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांमध्ये होत असलेल्या वृक्षतोडीच्या मुद्द्यावरून बागलाण तालुका व सटाणा शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासह पर्यावरणप्रेमींनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. राज्यातील सर्वत्र सुरू असलेली जंगलतोड तत्काळ थांबवावी, वृक्षतोडीच्या परवानग्यांची चौकशी करावी आणि पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास सार्वजनिक करावा, या मागण्यांसाठी माजी आमदार संजय चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली बागलाण तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेस व पर्यावरणप्रेमींतर्फे बागलाणचे तहसीलदार कैलास चावडे यांना निवेदन देऊन जनआंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला..आज सकाळी अकराला शासनाच्या वृक्षतोडीच्या धोरणांविरोधात घोषणाबाजी करत पर्यावरणप्रेमी व कार्यकर्ते तहसील आवारात दाखल झाले. यावेळी बोलताना माजी आमदार संजय चव्हाण म्हणाले, भीमाशंकर व कर्जतप्रमाणे बागलाण तालुक्यातही रस्त्यांच्या विकासाच्या नावाखाली शेकडो वर्षांपासून उभी असलेली डेरेदार झाडे तोडली जात आहेत. अशा पद्धतीचा विकास आम्हाला नको आहे..वृक्षतोड अशीच सुरू राहिली, तर भविष्यात मोठ्या संकटांना सामोरे जावे लागेल. एक झाड दोनशे ते अडीचशे वर्षे जगू शकते. या काळात ते पर्यावरण आणि मानवजातीसाठी अनेक प्रकारे उपयुक्त ठरते. त्यामुळे विकासप्रकल्पांच्या अंमलबजावणीचा पुनर्विचार झाला पाहिजे. पर्यावरणाचा र्हास करणारे काही प्रकल्प झाले नाहीत तरी चालतील; मात्र माणूस जगला पाहिजे, ही आमची भूमिका आहे. वृक्षतोड तातडीने थांबवली नाही, तर लोकशाही मार्गाने तीव्र जनआंदोलन उभारण्याचा इशाराही संजय चव्हाण यांनी दिला..पर्यावरणप्रेमी प्रा. शांताराम गुंजाळ यांनी म्हणाले, एल निनोच्या प्रभावामुळे दुष्काळाची तीव्रता वाढत असताना विविध विकासप्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणावर जंगलतोड होत आहे. देशात अशी ४४ प्रकल्प होत असून त्यापैकी २८ प्रकल्प महाराष्ट्रातील आहे. या प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन लागणार असून, जंगलक्षेत्रावर त्याचा परिणाम होण्याची भीती आहे. सह्याद्रीतील जंगलतोडीचा गांभीर्याने विचार केला नाही, तर भविष्यात पाणीटंचाईचे संकट अधिक तीव्र होऊ शकते. शासनाने जंगलतोड रोखण्यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात..निवेदनात बागलाणसह सह्याद्रीच्या विविध भागांतील वृक्षतोडीला तातडीने स्थगिती देऊन चौकशी करावी, संबंधित विकासप्रकल्पांना दिलेल्या वृक्षतोड परवानग्यांची उच्चस्तरीय समितीमार्फत तपासणी करावी, आतापर्यंत झालेल्या वृक्षतोडीची आणि त्याबदल्यात करण्यात आलेल्या पुनर्लागवडीची माहिती श्वेतपत्रिकेद्वारे जाहीर करावी, तसेच पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील भागांतील प्रकल्पांचा पर्यावरणीय परिणाम अभ्यास करून त्याचे निष्कर्ष सार्वजनिक करावेत, अशा मागण्याही करण्यात आल्या आहेत..यावेळी कृषीभूषण खंडू शेवाळे, ज्येष्ठ पर्यावरणप्रेमी प्रा. शांताराम गुंजाळ, ॲड. सरोज चंद्रात्रे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष केशव मांडवडे, शहराध्यक्ष भारत काटके, मनोज छोटू सोनवणे, दादा खरे, किशोर कदम, झिप्रू सोनवणे, पोपट सोनवणे, संजय पवार, जनार्दन सोनवणे, प्रज्वल भामरे, नितीन मांडवडे, युवराज निकुंभ, कल्याणसिंग वाघ, रत्नाकर सोनवणे, दीपक रौंदळ, दादू सोनवणे, निखिल खैरनार आदींसह नागरिक उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.