Nashik Crime : अवैध पार्सल पॉईंट्स राजरोसपणे सुरू; रात्री उशिरा टवाळखोर गुंडांचा धिंगाणा, पोलिसांचे दुर्लक्ष

Rising Street Crime in Nashik During Festivals : नाशिक शहरात सणासुदीच्या काळात रस्त्यालगतच्या चौपाट्या आणि हॉटेल्समध्ये अवैधरित्या सुरू असलेल्या पार्सल पॉईंट्सच्या नावाखाली टवाळखोर गुंड धिंगाणा घालत असल्याने स्ट्रीट क्राईम वाढला आहे. यावर पोलिसांनी धडक कारवाई करावी, अशी नागरिकांची तीव्र अपेक्षा आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: ऐन सणासुदीच्या काळात शहरातील गुन्हेगारीने डोके वर काढले आहे. रस्त्यालगतच्या चौपाट्या, हॉटेल्समध्ये अवैधरित्या सुरू असलेल्या पार्सल पॉईंटचे अड्डे राजरोसपणे सुरू झाले आहेत. याठिकाणी रात्री उशिरापर्यंत बसणाऱ्या टवाळखोर गुंड धिंगाणा घालण्याचे प्रकार सातत्याने घडत आहेत.

