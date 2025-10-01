Nashik Crime : अवैध पार्सल पॉईंट्स राजरोसपणे सुरू; रात्री उशिरा टवाळखोर गुंडांचा धिंगाणा, पोलिसांचे दुर्लक्ष

नाशिक: ऐन सणासुदीच्या काळात शहरातील गुन्हेगारीने डोके वर काढले आहे. रस्त्यालगतच्या चौपाट्या, हॉटेल्समध्ये अवैधरित्या सुरू असलेल्या पार्सल पॉईंटचे अड्डे राजरोसपणे सुरू झाले आहेत. याठिकाणी रात्री उशिरापर्यंत बसणाऱ्या टवाळखोर गुंड धिंगाणा घालण्याचे प्रकार सातत्याने घडत आहेत. .मात्र पोलिसांकडून सातत्याने याकडे दुर्लक्ष होते आहे. परिणामी शहरातील वाढत्या स्ट्रीट क्राईमविरोधात पोलिसांनी धडक कारवाई करावी, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होते आहे..‘शांत व सुरक्षित नाशिक’ अशी ओळख असलेल्या शहरात गेल्या काही महिन्यांमध्ये गुन्हेगारी घटना घडल्या आहेत. गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी कोम्बिंग ऑपरेशनसह स्टॉप ॲण्ड सर्च मोहीम राबवून गुन्हेगारीला आळा घातला आहे. मात्र, ऐन सणासुदीच्या काळात गुन्हेगारीने पुन्हा डोके वर काढले आहे. .यात शहरात रात्री उशिरापर्यंत सुरू राहणाऱ्या चौका-चौकातील रस्त्यालगतच्या चौपाट्या कारणीभूत ठरू पाहता आहेत. या खाद्यपदार्थांच्या गाड्यांवर अवैधरित्या मद्यविक्री केली जाते. अथवा, टवाळखोर मद्य आणून याठिकाणी मद्यपान करीत बसतात. यातून त्यांच्या हमरीतुमरी होऊन वाद होतात. त्यातून मारहाणीच्या घटना सातत्याने घडत आहेत..काही महिन्यांपूर्वी मद्यधुंद अवस्थेत गोंधळ घालून पोलिसांशी हुज्जत घालणाऱ्या दोन तरुणींसह दोन तरुण व प्रसाद सर्कल येथील एका हॉटेलच्या व्यवस्थापकासह बाऊंसरवर पोलिसांनी अखेर कारवाई केली होती. तर, याच प्रकरणात तत्कालीन पोलिस निरीक्षकांची उचलबांगडीही केली होती. यामुळे काहीसा वचक बसला होता. .परंतु, काही दिवसांपासून पुन्हा पार्सल पॉइंट सुरू झाले आहेत. ऐन सणासुदीच्या काळामध्ये असे प्रकार उपनगरीय परिसरामध्ये घडत असून पोलिसांनी वेळीच त्याला आळा घालावा, अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे. ‘स्टॉप अँड सर्च’, निर्भया पथके, गस्ती पथके कार्यरत असूनही भररस्त्यात नागरिकांजवळ जात मोठ्याने किंचाळून शिवीगाळ करणाऱ्या संशयित टवाळखोर, मद्यपींविरोधात पोलिसांनी कठोर भूमिका घेण्याची मागणी होत आहे.....यावर करा कारवाईशहरातील परमिट बार, हॉटेल्सचालकांनी निर्धारित वेळेत आपल्या आस्थापना बंद करणे अपेक्षित आहे. अशाठिकाणी मद्यपी मध्यरात्रीनंतरही मद्यपान करतात, त्यांना चालकांचेही पाठबळ मिळते. असे प्रकार रोखण्यासाठी बार, हॉटेल्स निर्धारित वेळेत बंद व्हावेत, अन्यथा पोलिसांकडून कठोर कारवाई व्हावी. .Pune News : शताब्दी वर्षानिमित्त पुण्यात संघाचे २० हजार स्वयंसेवक संचलनात सहभागी होणार; विजयादशमी निमित्त ७७ संचलने, ८४ उत्सव!.शहरालगतच्या ढाब्यांमध्ये, हॉटेल्समध्ये राजरोसपणे हुक्का पार्लर सुरू आहेत. हॉटेल्समध्ये पब-बार संस्कृती रोडावते आहे. यावर कारवाई होणे अपेक्षित आहे. तर मध्यरात्री मद्यपी तरुणाईकडून सुनसान रस्त्यांवर बाईक रायडिंग केली जात असून त्यावर धडक कारवाई पोलिसांनी करावी, अशीही रास्त अपेक्षा नाशिककरांची आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.