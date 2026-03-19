Crime News : बॅनरवर फोटो खाली का? नाशिकमध्ये नामांकित कॉलेजच्या विद्यार्थ्याचे अपहरण करून रात्रभर डांबले

नाशिक: त्र्यंबक रोडवरील एका नामांकित महाविद्यालयातील निवडणुकीच्या फलकावर फोटो सर्वात खाली लावण्याच्या क्षुल्लक कारणातून संशयित विद्यार्थ्यांनी सराईत गुन्हेगाराच्या मदतीने विद्यार्थ्याचे अपहरण करून रात्रभर डांबून ठेवल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. विद्यार्थ्याला जीवे मारण्याची धमकी देत दहा हजारांची खंडणी उकलण्यात आली असून, याप्रकरणी सातपूर पोलिसात खंडणीसह अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .त्र्यंबक रोडवरील एका नामांकित महाविद्यालयात साहिल दीपकराव डहाळे (२१, रा. ध्रुवनगर, सातपूर) हा तेलंगणातील विद्यार्थी शिक्षण घेत आहे. महाविद्यालयातील ''जीएस'' पदाच्या निवडणुकीसाठी साहिलने आपल्या मित्रांच्या मदतीने परिसरात काही फलक लावले होते. यातील एका बॅनरवर सराईत गुन्हेगार गौरव घुगे याचा फोटो सर्वात शेवटी छापला होता. .याच रागातून गौरवने त्याला सोमवारी (ता.१६) रात्री साडेनऊला फोन केला आणि पिंपळगाव बहुला येथील मोकळ्या जागेत बोलावले. त्याप्रमाणे, साहिल पोहोचला असता, गौरव व त्याच्या दोन साथीदारांनी त्याला 'आमचा फोटो बॅनरवर खाली का टाकला' अशी कुरापत काढून साहिलला आणि त्याच्या मित्राला बळजबरीने एका मिनी बसमध्ये टाकले आणि त्यांना पिंपळगाव बहुला येथील एका खोलीत बंद करून रात्रभर डांबून ठेवले..संशयितांनी मद्यपान करून साहिलला अश्लील शिवीगाळ करत बेदम मारहाण केली. तसेच त्याच्याकडे २० हजारांच्या खंडणीची मागणी केली. घाबरलेल्या साहिलने स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी १० हजार रुपये फोन-पेवरून संशयितांच्या खात्यावर पाठविले. मंगळवारी (ता.१७) सकाळी ८ वाजेपर्यंत साहिलला डांबून ठेवले. उर्वरित १० हजार रुपये संध्याकाळपर्यंत न दिल्यास तुला पुन्हा उचलून नेऊ, अशी धमकी देत सोडले. याप्रकरणी सातपूर पोलिसात गुन्हा दाखल असून, उपनिरीक्षक न्याळदे हे तपास करीत आहेत.