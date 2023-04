Nashik News : राजापूरच्या विद्यार्थ्यांना मिळणार शुद्ध पाणी; लष्करी जवानाकडून शाळेला वॉटर फिल्टर

Nashik News : राजापूर येथील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेला जुनीपर ग्रीन एनर्जी प्रा. लि. व परिसरातील माजी विद्यार्थी असलेले लष्करी जवान यांच्यातर्फे ५०० लिटरचे वॉटर फिल्टर भेट देण्यात आले.

यामुळे शाळेतील विद्यार्थ्यांना शुद्ध पाणी पिण्याची सोय झाल्याने पालकांनी आभार व्यक्त केले. (Students of Rajapur will get clean water Water filter to school from military personnel Nashik News)

येथील शाळेच्या अवतीभवती अनेक भौतिक सुविधा आहेत. येथे बोरवेल असून त्याला पुरेसे पाणीही आहे. मात्र, हे पाणी शुद्धरित्या मिळावे यासाठी वॉटर फिल्टरची गरज होती. काही पालक व शिक्षकांच्या या मागणीची दखल घेऊन सैनिकी सेवेत असलेल्या युवकांनी पुढाकार घेतला.

तसेच, येथे असलेल्या ग्रीन एनर्जी या सोलर प्रकल्पाने हातभार लावला. त्यांच्या योगदानाने आता शाळेला शुद्ध पाणी मिळणे सुकर झाले आहे. व्ही. एन. नाईक शिक्षण संस्थेचे संचालक तुळशीराम विंचू, विजय सानप, बाजार समितीचे माजी सभापती डॉ. सुधीर जाधव, जुनिपर ग्रीन एनर्जी कंपनीचे व्यवस्थापक सुनील निकम आदींच्या हस्ते या फिल्टरचे लोकार्पण करण्यात आले.

या वेळी संतोष वाघ, सरपंच शरद आगवण, माजी सरपंच तथा विद्यमान सदस्य सुभाष वाघ, समता परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष ज्ञानेश्‍वर दराडे, तालुका भाजपाचे सरचिटणीस दत्ता सानप, शिवसेनेचे आण्णा मुंढे, प्राचार्य एम. एस. पठाण, पर्यवेक्षक डी. पी. थोरे, उच्च माध्यमिक विभागाचे प्रमुख बापूसाहेब दराडे,

पालक शिक्षक संघाचे उपाध्यक्ष शंकर अलगट, माजी मुख्याध्यापक पोपट आव्हाड, समाधान चव्हाण, भारतीय सेना दलातील फौजी बांधव सोन्याबापू वाघ, अनिल वाघ, देविदास वाघ, सुनील वाघ, मेजर साजिद सैय्यद, राहुल जाधव,

सागर वाघ, सचिन वाघ, ज्येष्ठ ग्रामस्थ शिवराम वाघ, महेश आव्हाड, वसंत नागरे, गोरख घुगे, गोरख सानप, अनिल वाघ आदी उपस्थित होते. राजेंद्र वाघ यांनी सूत्रसंचालन केले. श्री. कोतकर यांनी आभार मानले.