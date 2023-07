Success Story : करियरची निवड करताना अनेक विद्यार्थी चाकोरीबद्ध मार्ग निवडतात. मात्र, बीएस्सी कॉम्प्युटर सायन्सचे शिक्षण घेतलेला अमोल अरुण भुवड मात्र यास अपवाद ठरला आहे.

त्याने चाकोरीबद्ध मार्ग न निवडता स्पर्धा परीक्षांचा मार्ग निवडला. सतत मिळणाऱ्या अपयशाने खचून न जाता त्यांनी सतत प्रयत्न करून यश खेचून आणले. अमोलची नुकतीच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे पीएसआय पदावर निवड झाली. (Success achieved through hard work son of chief cook at police academy became PSI nashik)

अमोलचे वडील महाराष्ट्र पोलिस अकादमी, नाशिक येथे मुख्य स्वयंपाकी या पदावर कार्यरत आहेत, त्यांचा मुलगा काही दिवसांनी ते कार्यरत असलेल्या महाराष्ट्र पोलिस अकादमी येथेच प्रशिक्षण घेणार आहे.

ही त्यांच्यासाठी अतिशय गर्वाची गोष्ट आहे. हा प्रवास नक्कीच सोपा नव्हता २०१७ मध्ये पहिल्यांदा त्यांनी पीएसआय पदासाठी प्री-लीम, मेन्स, ग्राउंड आणि मुलाखत हे टप्पे पार केले. परंतु ग्राउंड मध्ये कमी गुणांमुळे निवड होऊ शकली नाही.

२०१८ ला ही मेन्स परीक्षेत अपयश आले. २०१९ ला पुन्हा तीनही टप्पे पार केले परंतु, केवळ एक गुणांनी यशाने त्याला हुलकावणी दिली. मात्र या अपयशाने खचून न जाता त्यांनी पुन्हा जोमाने तयारी केली व २०२० च्या पोलिस अकादमी परीक्षेत निवड होत त्यांनी यशश्री खेचून आणली आहे.

अमोल मूळगाव ढाकरवाडी (ता. खेड, जिल्हा. रत्नागिरी) येथील असून तेथील पहिलाच पीएसआय होण्याचा मान त्याला मिळाला आहे.

आपल्या यशात आपले आईवडील आणि भाऊ यांचा सिंहाचा वाटा आहे, आपले यशामुळे कुटुंबाची मान उंचावली गेली, याचा आनंद अधिक आहे असे अमोलने सांगितले.

अमोलच्या यशामुळे त्याचे आईवडील अतिशय भारावून गेले होते आणि निकालानंतर आपला मुलगा पीएसआय झाल्याच्या आनंदात त्यांनी आपल्या आनंदाश्रूंना वाट मोकळी करून दिली.