Success Story : सर्वसामान्‍य कुटुंबातून आलेल्या युवकाने आपल्‍या धडपड्या वृत्तीतून उद्योजकतेत गगन भरारी घेतली आहे. काळाची गरज ओळखून इ- सायकल उत्‍पादनात मराठमोळ्या गोकूळ पाटील या युवकाने वयाच्‍या ऐकविसाव्‍या वर्षी यशस्‍वी उद्योजक होण्याचा प्रवास साधला आहे.

येत्‍या काळात इ- सायकल वितरणाचे जाळे राज्‍यभर विस्‍तारण्यासाठीचे प्रयत्‍न गोकूळकडून सुरू आहेत. (Success story Gokul in E Cycle production successful entrepreneurship journey at age of 19 nashik news)

मुळचा शिरपूर (जि.धुळे) येथील गोकूळ पाटील याने लहानपणापासून खटाटोप सुरु केला होता. प्रकल्‍प, नवसंशोधनाची आवड असल्‍याने पाचवीत असताना त्याने विज्ञान प्रदर्शनात प्रकल्‍प सादर करताना बक्षीस पटकावले.

तेव्‍हापासून दहावीपर्यंत त्‍याने सातत्‍याने विज्ञान प्रदर्शनात सहभाग नोंदविला. दहावीच्‍या सुट्यांदरम्‍यान बातम्‍यांमध्ये कापर्डीतील घटनेतून त्‍याच्‍या संवेदनशील मनावर खूप प्रभाव टाकला. यानंतर त्‍याने महिलांच्‍या सुरक्षेवर काम करण्याचा ध्यास बाळगला.

अनेकांच्‍या मदतीने महिनाभर प्रकल्‍पावर काम करताना महिला सुरक्षेचे उपकरण साकारले. दहावीनंतर पदविका शिक्षणास प्रवेश घेतांना तंत्रनिकेतन सुरु होऊन अवघे अठरा दिवस झालेले असताना सोलर बाईकचा प्रकल्‍प हाती घेतला.

चौघा मित्रांनी मिळून सोलार बाईक अवघ्या आठ दिवसांत साकारली. यशस्‍वी घोडदौड सुरु ठेवताना गोकूळ आज दोन कंपन्‍यांचा मालक झालेला आहे. सध्या मित्र आनंद तावरे याच्‍या साथीने तो ई-सायकल उत्‍पादनात उतरलेला आहे.

बारामतीत निर्मिती, नाशिकला जोडणी

मुक्‍ती विंग्‍स इलेक्ट्रिक सायकलच्‍या सुट्या भागांची निर्मिती बारामती येथील कारखान्‍यात केली जाते आहे.

तर सर्व भागांची जोडणी करण्याचा प्रकल्‍प त्‍यांनी नाशिकला साकारलेला आहे. मुक्‍ती ई-बायसिकलचे ब्रँड ॲम्बेसिडर म्‍हणून खासदार डॉ.अमोल कोल्‍हे असून, छत्रपती संभाजी महाराजांवरील महानाट्यादरम्‍यान सायकलचे अनावरण करण्यात आलेले आहे.

आता विस्‍तारीकरणावर भर दिला जात असून, राज्‍यभर जाळे निर्माण करण्यावर भर असल्‍याचे गोकूळ पाटील याने आवर्जून नमूद केले.