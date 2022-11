By

नाशिक : स्टार एअरने नाशिक-बेळगाव विमानसेवेचे बुकिंग पुन्हा सुरू केले. ३ फेब्रुवारी २०२३ पासून ही विमानसेवा होणार सुरू होईल.

माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी उड्डाण योजनेतंर्गत विमानसेवा पुन्हा सुरू करण्याची मागणी केल्यानंतर केंद्रीय नागरी उड्डाणमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्या निर्देशानुसार स्टार एअरने बेळगाव-नाशिक-बेळगाव विमानसेवेचे बुकिंग सुरू केले. (Success to Chhagan Bhujbal Efforts Nashik Belgaum Flight to start from February 3 Air Services Announced Flight Timetable Nashik News)

हेही वाचा: Nashik News : गोपणियरित्या मिळणार माहिती अवैद्य धंदयांना बसणार चाप

श्री. भुजबळ यांनी श्री. सिंधिया यांच्याकडे नाशिक विमानतळावरुन उड्डाण योजनेला पुन्हा मुदतवाढ देऊन विमानसेवा सुरू करण्याची मागणी केली होती.

या मागणीला यश आले आहे. स्टार एअरलाइन प्रत्येक शुक्रवारी आणि रविवारी ही विमानसेवा सुरु करत आहे. तसेच दुसऱ्या कंपन्यांच्या विमानसेवा सुरू करण्यासाठी श्री. भुजबळ यांचे प्रयत्न सुरू आहेत.

हेही वाचा :मुदत ठेवीच्या मुद्दलातून टीडीएस कपात? इथे करा तक्रार....

हेही वाचा: Nashik News : सदोष APPमुळे 12 हजार प्रामाणिक शेतकऱ्यांना फटका

एस ५-१४५ विमानाच्या वेळा

० शुक्रवारी सकाळी ९.३० ला बेळगावहून उड्डाण आणि नाशिक येथे १०.३० ला पोहचेल

० शुक्रवारी नाशिकहून सकाळी १०.४५ ला उड्डाण आणि ११.४५ ला बेळगाव येथे पोचणार

० रविवारी सायंकाळी ५.०५ ला बेळगावहून उड्डाण आणि सायंकाळी ६.०५ ला नाशिकला पोहचेल

० रविवारी सायंकाळी ६.३० ला नाशिकहून उड्डाण आणि सायंकाळी ७.३० ला बेळगावला पोहचेल

(या मार्गावर ५० सीटर एम्ब्रेअर १४५ विमाने धावणार आहेत)

हेही वाचा: Nashik News: महाराष्ट्राच्या राजकारण, समाजकारणात मूलभूत तत्त्वांची जोपासना करणे गरजेचे : प्रा. पिंगळे