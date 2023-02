Nashik News : ट्रॅक्टरखाली सापडून ऊसतोड कामगाराच्या चिमुरडीचा मृत्यू

नाशिक : औरंगाबाद रोडवरील मांडसांगवी येथे ऊस वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टरच्या (Tractor) चाकाखाली ऊसतोड कामगाराच्या दोन वर्षाच्या मुलीला चिरडल्याची ह्रदयद्रावक घटना शुक्रवारी (ता. १७) सायंकाळी घडली. (sugarcane workers 2 year old daughter died due to crushed under wheels of tractor nashik news)

जागृती प्रेमचंद जाधव (२) असे मयत चिमुकलीचे नाव आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातील रहिवासी असलेले प्रेमचंद जाधव त्यांच्या कुटुंबासमेवत उसतोडीच्या टोळीसह मांडसांगवी परिसरात होते. त्यांची दोन वर्षाची मुलगी जागृती त्यांच्यासोबत शेतातच खेळत होती.

जागृतीचे आई -वडील तिला शेताच्या बाजूला सोडून ऊसतोडणी करीत होते. जागृती खेळण्यात मग्न होती. मात्र काळ बनून आलेल्या ट्रॅक्टरचे पुढील चाक जागृतीच्या अंगावरून गेले. ही घटना लक्षात येताच सर्व ऊसतोड कामगारांनी जागृतीच्या दिशेने धाव घेतली.

हेही वाचा : हिंडेनबर्ग अहवालाचा फटका भाजपला भविष्यात बसणार?

जागृतीचे वडील प्रेमचंद जाधव यांनी तिला जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. मात्र डॉ. तडवी यांनी जागृतीला तपासून मृत घोषित केले. या प्रकरणी आडगाव पोलिसात नोंद करण्यात आली असून, पोलिस पुढील तपास करीत आहेत.