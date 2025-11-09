Nashik Crime : 'त्या दोघांनी फसवले!' सुसाईड नोट लिहून ५१ वर्षीय व्यक्तीने जीवन संपवलं; आर्थिक फसवणूक करणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल

नाशिक: मखमलाबाद रोडवरील ड्रीम कॅसल परिसरातील ५१ वर्षीय व्यक्तीने सुसाईड नोट लिहीत राहत्या घरात गळफास घेत आत्महत्या केल्याची घटना घडली आहे. दोघा संशयितांनी आर्थिक फसवणूक केल्याचा उल्लेख सुसाईड नोटमध्ये केलेला आहे. .याप्रकरणी पंचवटी पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सुदर्शन कारभारी सांगळे (रा. रेणुका हाइट्स, जॉगिंग ट्रॅकशेजारी, मखमलाबाद रोड, पंचवटी) असे आत्महत्या केलेल्या व्यक्तीचे नाव आहे..नवनाथ परसराम टिळे (रा. ओल्ड एफ, टीपी स्टेशन, एकलहरे कॉलनी), राम किसनराव शिंदे (रा. हिवरखेड, ता. चांदवड. हल्ली रा. नाशिक) अशी सुसाईड नोटमध्ये उल्लेख असलेल्या दोघा संशयितांची नावे असून, या दोघांविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी पंचवटी पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..मृत सुदर्शन सांगळे यांचा बंधू ओंकार ऊर्फ सचिन कारभारी सांगळे (४४, रा. गंगोत्री बंगला, हनुमानवाडी, पंचवटी) यांच्या फिर्यादीनुसार, गुरुवारी (ता. ६) दुपारी दोनच्या सुमारास त्यांचे थोरले बंधू सुदर्शन यांनी राहत्या घरातील बेडरूममध्ये ओढणीच्या सहाय्याने गळफास घेत आत्महत्या केली. संबंधित घटना लक्षात येताच, नातलगांनी खासगी रुग्णालयात दाखल केले, मात्र डॉक्टरांनी तपासून मृत घोषित केले. त्या वेळी सुदर्शन यांचा भाचा निखिल आव्हाड यांच्या हाती सुदर्शन यांच्या हस्ताक्षरातील आत्महत्यापूर्व चिठ्ठी लागली. चिठ्ठी नातलगांनी पोलिसांकडे सोपविली..या नोटमध्ये सुदर्शन यांनी ‘कुटुंबावर प्रेम करतो, मिस्ड यू’ असे म्हणून काही आर्थिक व्यवहाराचा उल्लेख केला आहे. त्यात संशयित नवनाथ परसराम टिळे व राम किसनराव शिंदे यांनी आर्थिक व्यवहारात फसवणूक केल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे या संशयितांनी त्याला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याची फिर्याद सचिन सांगळे यांनी नोंदविली आहे. उपनिरीक्षक सचिन चव्हाण तपास करीत आहेत..Latif Tamboli : महायुतीने आगामी निवडणुकीत मंगळवेढा तालुक्यात आमचा सन्मान करावा: सरचिटणीस लतीफ तांबोळी; अन्यथा घटक पक्षाला सोबत घेऊन लढू.अवैध सावकारी की आर्थिक फसवणूक?सुदर्शन सांगळे यांची सुसाईड नोट पोलिसांनी तपासकामी जप्त केली आहे. त्यातील आर्थिक ‘फसवणूक’ उल्लेख असल्याने पोलिसांसमोर संभ्रम निर्माण झाला आहे. संशयित दोघे अवैध सावकारी करतात की मृत सांगळे व संशयित यांच्यात आर्थिक व्यवहार होता, हे पोलिस तपासातून स्पष्ट होणार आहे. कुटुंबीयांचे जाबजबाब आणि संशयितांच्या चौकशीतून हे स्पष्ट होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.