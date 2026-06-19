नाशिक

Nashik Crime: सुटकेस मर्डर मिस्ट्रीचा छडा! घटस्फोटीत प्रेयसीला चारित्र्याच्या संशयावरून संपवलं, आरोपीची दुसरी पत्नी गर्भवती

Accused arrested in shocking suitcase murder case: चारित्र्याच्या संशयातून प्रेयसीचा गळा आवळून खून; मृतदेह सुटकेसमध्ये कोंबून तपोवनातील केवडीबन भागात फेकला, पोलिसांनी अवघ्या ७२ तासांत मंगळूरहून आरोपीला गजाआड केलं
Suitcase Murder Case Cracked: Police Reveal Motive Behind Lover’s Killing

Suitcase Murder Case Cracked: Police Reveal Motive Behind Lover’s Killing

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पंचवटी : महिलेचा खून करून तिचा मृतदेह सुटकेसमध्ये कोंबून तपोवनातील केवडीबन भागात फेकल्याची घटना उघडकीस आली होती. या मृत महिलेची ओळख पटवण्याचे मोठे आव्हान होते. मात्र, आडगाव आणि उपनगर पोलिसांनी संयुक्तरीत्या अवघ्या ७२ तासांत खुनाचा छडा लावला आहे. चारित्र्याच्या संशयावरून हा खून झाल्याचे स्पष्ट झाले असून, पोलिसांनी संशयिताला थेट मंगळूरमधून ताब्यात घेतले आहे.

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