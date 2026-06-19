Nashik Crime: सुटकेस मर्डर मिस्ट्रीचा छडा! घटस्फोटीत प्रेयसीला चारित्र्याच्या संशयावरून संपवलं, आरोपीची दुसरी पत्नी गर्भवती

पंचवटी : महिलेचा खून करून तिचा मृतदेह सुटकेसमध्ये कोंबून तपोवनातील केवडीबन भागात फेकल्याची घटना उघडकीस आली होती. या मृत महिलेची ओळख पटवण्याचे मोठे आव्हान होते. मात्र, आडगाव आणि उपनगर पोलिसांनी संयुक्तरीत्या अवघ्या ७२ तासांत खुनाचा छडा लावला आहे. चारित्र्याच्या संशयावरून हा खून झाल्याचे स्पष्ट झाले असून, पोलिसांनी संशयिताला थेट मंगळूरमधून ताब्यात घेतले आहे..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.सुनीता विश्वकर्मा (वय ३०) असे मृत महिलेचे नाव आहे. संशयित गोपी गोसावी (वय ३५) याच्यासोबत तिचे प्रेमसंबंध होते. दोघेही उपनगर परिसरामध्ये भाड्याने खोली घेऊन एकत्र राहत होते. १३ जूनला रात्री गोपी हा दारूच्या नशेत घरी आला. या वेळी दोघांमध्ये चारित्र्याच्या संशयावरून जोरदार वाद झाला..गोपीने रागाच्या भरात कपड्याने तोंड दाबून सुनीताचा खून केला. पुरावा नष्ट करण्याच्या उद्देशाने त्याने मृतदेह सुटकेसमध्ये कोंबून फेकून दिला. सदर प्रकार १६ जूनला उघडकीस आला. तपासादरम्यान सुनीताच्या बहिणीने मृतदेहाची ओळख पटवली. .विश्वकर्मा कुटुंब हे मूळचे उत्तर प्रदेशचे असून, २० वर्षांपासून रोजगारासाठी नाशिकमध्ये स्थायिक झाले आहे. गुन्ह्याचा छडा लावण्यासाठी आडगाव पोलिसांनी तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे संशयित गोपीच्या भावाचा माग काढला. गोपीच्या भ्रमणध्वनीचा माग घेतला असता, तो मुंबईमार्गे रेल्वेने कर्नाटकला पळाल्याची माहिती मिळाली..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...त्रिकोणी प्रेम अन् संशयाचा खेळसंशयित गोपी गोसावी हा प्लंबर आहे. पहिल्या पत्नीसोबत घटस्फोट झाल्यानंतर त्याने मंगळूर येथील दुसऱ्या महिलेशी विवाह केला होता. त्याची दुसरी पत्नी सध्या गर्भवती आहे. याच दरम्यान त्याचे घटस्फोटीत असलेल्या सुनीतासोबत प्रेमसंबंध जुळले होते. मात्र, संशयाच्या भुतामुळे या प्रेमसंबंधांचा शेवट झाला. वरिष्ठ निरीक्षक संजय पिसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनगरचे उपनिरीक्षक, आडगावचे हवालदार पप्पू वाघ, संदीप पवार आणि इब्राहिम शेख यांच्या पथकाने थेट कर्नाटकचे मंगळूर गाठले. स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने सापळा रचून गुरुवारी (ता.१८) गोपी गोसावी याला बेड्या ठोकल्या. अवघ्या ७२ तासांत छडा लावल्यामुळे पोलिसाचे कौतुक होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.