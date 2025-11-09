Agriculture News : १७ हजार शेतकरी कर्जमुक्तीपासून वंचित! महात्मा फुले-शिवाजी महाराज योजनेतील थकबाकीदारांचा नवीन योजनेत समावेश करण्याची मागणी

कसबे सुकेणे: महात्मा फुले कर्जमुक्ती आणि शिवाजी महाराज कर्जमुक्ती योजनेत जिल्ह्यातील १७ ते १८ हजार शेतकरी वंचित राहिले असून, या नवीन कर्जमुक्ती योजनेत या शेतकऱ्यांचा समावेश व्हावा, या कर्जदार शेतकऱ्यांची यादी जिल्हा बँकेने शासनास पाठवावी, याविषयी जिल्हा बँकेचे प्रशासक संतोष बिडवई यांना कर्जमुक्ती समितीतर्फे निवेदन देण्यात आले..‘मागील दोन कर्जमुक्तीच्या योजनेत जिल्ह्यातील १७ हजार ५३६ कर्जदार शेतकरी कर्जमुक्तीपासून वंचित राहिले आहेत. या शेतकऱ्यांना मागील कर्जमुक्ती न मिळाल्याने या शेतकऱ्यांचा पुढील कर्जमुक्ती योजनेत समावेश व्हावा असे निवेदनात म्हटले आहे. बहुतांश कर्जदार शेतकऱ्यांचे एकत्रित कुटुंबाच्या नावे कर्ज असल्यामुळे अशा शेतकऱ्यांनी १० टक्के रक्कम भरणा करूनही त्यांना बँकेकडून खातेफोड करण्यासाठी विकास सोसायटींना द्यायचे पत्र न दिल्यामुळे शेतकऱ्यांचे एकत्रित कुटुंबाची खातेफोड होऊ शकली नाही. .इतर बँकांकडून अर्थसाहाय्य घेण्यास अडचणी येत आहेत. खातेफोड न झाल्यामुळे कुटुंबचालकावर आत्महत्येची वेळ आली आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी दहा टक्के रक्कम भरणा केली, अशांना जिल्हा बँकेने त्वरित खाते फोड करण्यासाठी सोसायटींना पत्र देण्यात यावे असेही निवेदनात म्हटले आहे. .अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांना कर्जवसुलीचा तगादा नोटिसा पाठवू नये, अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाल्याने बँकेने कर्जदार शेतकऱ्यांना नोटिसा पाठविणे बंद करावे असे राज्य शासनाने जाहीर केले आहे, तरीही बँक शेतकऱ्यांना जमिनी जप्तीच्या आणि लिलावाच्या नोटिसा पाठवीत असल्यामुळे शेतकरी कुटुंबाचे मानसिक स्वास्थ बिघडल्याने शेतकरी आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होत आहे..पुण्यातून २०६ किमी लांबीचा सहापदरी महामार्गाचा प्रस्ताव; प्रतितास १२० किमी वेगमर्यादा, ४२ हजार कोटींचा खर्च.ही बाब बँकेने गांभीर्याने घेऊन शेतकऱ्यांना यापुढे नोटिसा पाठवू नये असेही त्यात म्हटले आहे. समिती अध्यक्ष भगवान बोराडे, आदिवासी संस्था सोसायटी समिती अध्यक्ष कैलास बोरसे, काँग्रेस समिती कार्यकारिणी सदस्य दिलीप पाटील, भारत स्वाभिमान पार्टीचे अध्यक्ष मोतीनाना पाटील आदी निवेदन देताना उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.