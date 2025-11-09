नाशिक

Agriculture News : १७ हजार शेतकरी कर्जमुक्तीपासून वंचित! महात्मा फुले-शिवाजी महाराज योजनेतील थकबाकीदारांचा नवीन योजनेत समावेश करण्याची मागणी

Thousands of Farmers Left Out of Previous Loan Waiver Schemes : मागील दोन कर्जमुक्ती योजनांपासून वंचित असलेल्या जिल्ह्यातील १७,५३६ कर्जदार शेतकऱ्यांचा नवीन कर्जमुक्ती योजनेत समावेश करावा आणि खातेफोड करावी या मागणीसाठी कर्जमुक्ती समितीच्या वतीने जिल्हा बँकेचे प्रशासक संतोष बिडवई यांना निवेदन देण्यात आले.
कसबे सुकेणे: महात्मा फुले कर्जमुक्ती आणि शिवाजी महाराज कर्जमुक्ती योजनेत जिल्ह्यातील १७ ते १८ हजार शेतकरी वंचित राहिले असून, या नवीन कर्जमुक्ती योजनेत या शेतकऱ्यांचा समावेश व्हावा, या कर्जदार शेतकऱ्यांची यादी जिल्हा बँकेने शासनास पाठवावी, याविषयी जिल्हा बँकेचे प्रशासक संतोष बिडवई यांना कर्जमुक्ती समितीतर्फे निवेदन देण्यात आले.

