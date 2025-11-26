Nashik Sula Fest 2026 : संगीतप्रेमींसाठी आनंदाची बातमी! सुला फेस्ट आता दरवर्षी, २०२६ मध्येही जल्लोष!

नाशिक: येथील सुला विनयार्ड्सतर्फे आयोजित सुला फेस्ट हा जागतिक स्तरावरील संगीत महोत्सव २०२६ मध्येही संगीतप्रेमींसाठी येणार आहे. यावर्षीच्या हंगामातील महोत्सवाला मिळालेल्या उत्स्फूर्त प्रतिसादानंतर सातत्यपूर्ण आयोजनाचा निर्णय आयोजकांनी घेतला आहे. ३१ जानेवारी आणि १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी होणाऱ्या या महोत्सवात कोणते कलावंत सादरीकरण करणार याकडे रसिकांचे लक्ष लागून राहिले आहे..वाईन निर्मितीतील आघाडीच्या सुला विनयार्ड्सतर्फे सुला फेस्ट या संगीत महोत्सवाचे आयोजन केले जाते. या महोत्सवाला जगभरातील संगीतप्रेमी सहभागी होत असून, संगीताच्या तालावर थिरकताना दिसतात. नियमित आयोजनामुळे नाशिकच्या अर्थकारणालाही गती मिळालेली आहे. महोत्सवाच्या कालावधीत स्थानिक हॉटेल, रेस्टॉरंट व्यवसायासह इतरही व्यवसायांना चालना मिळते..कोरोना महामारीच्या काळात सुला फेस्ट संगीत महोत्सवाची शृंखला खंडित झाली होती. काही वर्षांच्या खंडानंतर २०२५ मध्ये या महोत्सवाचे व्यापक स्वरूपात आयोजन करण्यात आले होते आणि त्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला..Kolhapur Election : मतदार यादीत नाव असूनही ‘नाव गायब’? विभागीय कार्यालयांत हरकती दाखल करण्यासाठी नागरिकांची धावपळ!.हा महोत्सव पुन्हा सुरू करताना एक वर्षाआड आयोजन केले जाईल, अशी भूमिका आयोजकांनी मांडली होती. त्यानुसार २०२७ मध्ये पुढील सुला फेस्ट आयोजित होणार होता. मात्र यावर्षी मिळालेल्या प्रतिसादाचा विचार करून आणि सलग आयोजनाची वाढती मागणी लक्षात घेता, सुला फेस्ट दरवर्षी आयोजित करण्याचा निर्णय आयोजकांनी घेतला आहे. त्या अनुषंगाने २०२६ मध्ये या व्यासपीठावर नामवंत कलाकार संगीतप्रेमींच्या भेटीला येणार आहेत. येणाऱ्या ३१ जानेवारी आणि १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी होणाऱ्या पंधराव्या हंगामातील सुला फेस्टसाठी तिकीट विक्रीला सुरुवात झाल्याची घोषणा सुला विनयार्ड्सतर्फे करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.