Nashik Sula Fest 2026 : संगीतप्रेमींसाठी आनंदाची बातमी! सुला फेस्ट आता दरवर्षी, २०२६ मध्येही जल्लोष!

Sula Fest 2026 Dates and Announcement : नाशिकमधील सुला विनयार्ड्सतर्फे आयोजित करण्यात येणारा जागतिक संगीत महोत्सव 'सुला फेस्ट' आता २०२६ मध्येही ३१ जानेवारी आणि १ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: येथील सुला विनयार्ड्सतर्फे आयोजित सुला फेस्ट हा जागतिक स्तरावरील संगीत महोत्सव २०२६ मध्येही संगीतप्रेमींसाठी येणार आहे. यावर्षीच्या हंगामातील महोत्सवाला मिळालेल्या उत्स्फूर्त प्रतिसादानंतर सातत्यपूर्ण आयोजनाचा निर्णय आयोजकांनी घेतला आहे. ३१ जानेवारी आणि १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी होणाऱ्या या महोत्सवात कोणते कलावंत सादरीकरण करणार याकडे रसिकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

