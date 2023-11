Nashik Onion News: लाल कांद्याच्या आवकमुळे उन्हाळ कांदा भावात घसरण

By

नामपूर : येथील बाजार समिती व करंजाड उपबाजार आवारात गुरुवारी (ता. २३) एक हजार १६१ वाहनांमधून २१ हजार ३९५ क्विंटल उन्हाळ व लाल कांद्याची आवक झाली. लाल कांद्याची आवक वाढल्याने उन्हाळ कांद्याच्या दरात सरासरी ४०० ते ५०० रुपये क्विंटलला घसरण झाली.

उन्हाळ कांद्यापेक्षा लाल कांद्याला अधिकचा भाव मिळाला. उन्हाळ कांद्याला कमाल तीन हजार ३०० ते तीन हजार ५३५ आणि सरासरी दोन हजार ७०० रुपये क्विंटल असा सरासरी भाव मिळाला.

लाल कांदा कमाल चार हजार १०० व सरासरी तीन हजार ६०० रुपये क्विंटल या भावाने विकला गेला. बाजार समितीच्या सभापती मनीषा पगार, उपसभापती युवराज पवार, सचिव संतोष गायकवाड यांनी ही माहिती दिली. (Summer onion prices fall due to arrival of red onion at nampur Nashik)

दिवाळीच्या १५ दिवसांच्या सुटीनंतर कांदा बाजार सुरू झाल्याने लाल कांद्याची बाजार समितीत मोठ्या प्रमाणात आवक होत आहे. उन्हाळ कांद्याचा हंगाम अंतिम टप्प्यात असून, आगामी काळात लाल कांद्याचे दर स्थिर राहतील, असा अंदाज आहे.

यंदा मोसम खोऱ्यासह बागलाण तालुक्यात पावसाची अवकृपा असल्याने खरीप हंगाम पूर्णपणे वाया गेला. पावसाअभावी लाल कांद्याची आवक उशिराने होत असली, तरी चांगल्या भावाने लाल कांद्याची ‘चमक’ वाढली आहे.

यंदा रोगट हवामानामुळे कांद्याचे आयुष्य कमी झाल्याने चाळीत साठवून ठेवलेला कांदा खराब झाला. मार्चमध्ये कांद्याच्या भावात घसरण झाल्याने शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च निघत नव्हता. कांद्याच्या भावात दोलायमान स्थिती असल्याने शेतकरी दैनंदिन कांदा विक्रीचे नियोजन करीत असल्याने कांद्याची आवक मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.

नामपूरला कांद्याच्या ७४८, तर करंजाडला ४१३ वाहनांची आवक झाली. कांद्याने भरलेल्या वाहनांच्या गर्दीमुळे नळकस रस्त्यालगत वाहतूक विस्कळीत झाली.

सकाळी दहाला लिलावाला सुरवात झाली. शेतकऱ्यांनी मालाची प्रतवारी करून माल विक्रीस आणावा, लिलाव झाल्यावर संबंधित व्यापाऱ्यांकडून रोख ‘पेमेंट’ घ्यावे, शेतकऱ्यांनी वाहन पार्किंग करताना बाजार समिती प्रशासनास सहकार्य करावे, असे गायकवाड व अरुण अहिरे यांनी सांगितले.

दरम्यान, कांद्याबरोबरच मका आणि डाळिंबाची बाजार समितीत मोठ्या प्रमाणात आवक होत आहे. मक्याला क्विंटला कमाल दोन हजार १२६, तर सरासरी एक हजार ९०० रुपये भाव मिळाला.