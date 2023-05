Highest Temperature : मालेगावी हंगामातील सर्वात उच्चांकी तापमानाची नोंद; पारा 43.8 अंशावर

Highest Temperature Record: शहर व परिसरावर गुरुवारी (ता.११) सुर्यनारायणाचा प्रकोप जाणवला. सूर्यनारायण अक्षरश: आग ओकत होता. येथील तापमानाचा पारा या हंगामातील सर्वात उच्चांकी नोंदविला गेला.

शहरातील तापमान ४३.८ अंश सेल्सिअस नोंदविले गेले. त्यातच आज लग्नतिथी असल्याने याठिकाणी हजेरी लावताना उन्हाचा पारा व घामाच्या धारांनी नागरिक, वऱ्हाडी मंडळी हैराण होत आहे. (Summer Temperature Malegavi recorded the highest temperature of season Mercury at above 43 degrees nashik news)

ढगाळ हवामान, अवकाळी पाऊस, वारा यामुळे काही काळ तापमान घसरल्याने शहरवासियांना दिलासा मिळाला होता. गेल्या आठवड्यापासून तापमान हळूहळू वाढू लागले होते. आज उन्हाचा कहर झाला.

उन्हाच्या झळांमुळे रस्त्यांवर फिरणे मुश्‍कील झाले होते. दुपारी प्रमुख रस्त्यांवर शुकशुकाट होता. महत्त्वाची कामे व लग्न समारंभासाठी मालेगावकर घराबाहेर पडताना दिसले. वाढत्या उन्हाच्या झळांमुळे अनेकाजण घरात बसणे पसंद करत आहे.

तर काहींनी बाहेर जाण्यासाठी चारचाकीचा आधार घेत आहे. ग्रामीण भागातही तापमान वाढले असल्याने शेती कामे ठप्प होती. शेतातील महत्त्वाची कामे सकाळी उरकण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल होता.

सकाळी अकरापासूनच उन्हाच्या झळा जाणवू लागल्या. प्रत्येकाला टोपी, उपरणे, गॉगल आदींचा आधार घ्यावा लागला. वाढत्या तापमानामुळे एकूण कामकाज व येथील जनजीवनावरही परिणाम झाला. शीतपेय व्यावसायिक मात्र वाढत्या तापमानामुळे दिलासा मिळत आहे. सायंकाळी रस्त्यावर वर्दळ जाणवत आहे.