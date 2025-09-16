नाशिक

Nashik News : ग्रामीण विद्यार्थ्यांची मोठी झेप: जि. प. शाळेचे विद्यार्थी आता ‘नासा’ला भेट देणार

'Super 50' Program Students Set for NASA Visit : जिल्हा परिषदेच्या ‘सुपर ५०’ उपक्रमातून ‘आयआयटी’त प्रवेश मिळविलेल्या सहा ग्रामीण विद्यार्थ्यांना थेट अमेरिकेतील ‘नासा’ या जागतिक संशोधन व अंतराळ संस्थेला, तसेच अमेरिकेतील विविध शैक्षणिक व संशोधन संस्थांना भेट देण्याची संधी मिळाली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: जिल्हा परिषदेच्या ‘सुपर ५०’ उपक्रमातून ‘आयआयटी’त प्रवेश मिळविलेल्या सहा ग्रामीण विद्यार्थ्यांना थेट अमेरिकेतील ‘नासा’ या जागतिक संशोधन व अंतराळ संस्थेला, तसेच अमेरिकेतील विविध शैक्षणिक व संशोधन संस्थांना भेट देण्याची संधी मिळाली आहे. हर्षल ढमाळे, डिंपल बागूल, आकांक्षा शेजवळ, वृषाली वाघमारे, मेघा डहाळे, जागृती शेवाळे अशी त्यांची नावे आहेत.

Nashik
maharashtra
education
student
ZP
zilha parishad school
NASA

