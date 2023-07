Nashik News : स्वस्त धान्य दुकानाचे जाहीरनामे; अर्ज करण्याचे पुरवठा विभागाचे आवाहन

By

Nashik News : तालुक्यात बंद पडलेली रेशन दुकाने नव्याने सुरू करण्यासाठी नवीन परवाने देण्याचा निर्णय पुरवठा विभागाने घेतला आहे.

यासाठी इच्छुकांकडून ३१ जुलैपर्यंत अर्ज मागविण्यात आले आहेत. ज्यांना रेशन दुकानाचा परवाना हवा आहे त्यांनी तातडीने अर्ज करावेत, असे आवाहन तहसीलदार प्रज्ञा भोकरे यांनी केले आहे. ( supply department decided to issue new licenses to reopen closed ration shops nashik news)

सुरगाणा धान्य वितरण अधिकारी कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात असलेली दुकाने बंद पडली होती, तर काही दुकानदारांनी स्वतःहून दुकाने बंद करण्याचा निर्णय घेत राजीनामा दिला होता, तर काही दुकानांवर कारवाई झाल्याने ती दुकाने बंद करण्यात आली होती.

ही दुकाने पुन्हा सुरू करण्यासाठी आता प्रशासनाने प्रकिया सुरू केली असून, त्यासाठी अर्ज मागविण्यात आले आहेत. याकरिता असलेल्या विविध अटी व शर्तीसह जाहीरनामा धान्य वितरण अधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

या ठिकाणी होणार नवीन दुकान कार्यान्वित

करंजूल (क), पांगारणे, खोबळा (मा), उंबरठाण २, मोहपाडा (चि), भेनशेत, खोबळा(दि), हतगड, कोठुळा, घोडी, आंबुपाडा (बे), सुंदरबन, उंबरदे (मा), गडगा, कहांडोळपाडा, सतखांब, अळीवदांड, चिराई, मुरुमदरी, सूर्यगड, भाटी, आमझर, पायरपाडा (प), खांदुर्डी, राहुडे या ठिकाणी नव्याने परवाने देण्यात येणार आहेत. यासाठी जिल्ह्याचे संकेतस्थळ https://nashik.gov.in वर सविस्तर माहिती उपलब्ध आहे, अशी माहिती तहसीलदार प्रज्ञा भोकरे यांनी दिली आहे.