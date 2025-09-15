नाशिक

Supriya Sule : 'हैदराबाद गॅझेट'वर सुप्रिया सुळे यांचा सवाल, 'कुणाला किती आरक्षण मिळाले, कुणीतरी सांगा'

Supriya Sule Questions Hyderabad Gazette Implementation : जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनानंतर ‘हैदराबाद गॅझेट’ लागू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. पण, कुणाला किती आरक्षण मिळाले, कुणाला प्रमाणपत्र मिळणार, हे मला कुणीतरी समजून सांगावे, असा प्रश्‍न खासदार सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केला
Supriya Sule

Supriya Sule

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: मराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनानंतर ‘हैदराबाद गॅझेट’ लागू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. पण, कुणाला किती आरक्षण मिळाले, कुणाला प्रमाणपत्र मिळणार, हे मला कुणीतरी समजून सांगावे, असा प्रश्‍न खासदार सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केला आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
Supriya Sule
maharashtra
NCP
political
Maratha Reservation
obc reservation
Hyderabad Gazette Implementation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com