Supriya Sule : महायुती सरकारने दिवाळखोरीकडे वाटचाल केली; खासदार सुप्रिया सुळेंचा हल्लाबोल

लखमापूर: महायुतीने विविध योजनांची घोषणा करून सत्ता मिळवली; मात्र आता या योजना राबविण्यासाठी शासनाकडे निधीच नाही. विकासकामांना देखील पैशांची कमतरता असून, राज्य शासनाची आर्थिक दिवाळखोरीकडे वाटचाल सुरू असल्याचे प्रतिपादन खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आज येथे केले..खेडगाव (ता. दिंडोरी) येथे शनिवारी (ता. २३) क्रांतिसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले व क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या पुतळ्याचे अनावरण तसेच आरोग्य केंद्र, पशुवैद्यकीय दवाखाना, बहुद्देशीय इमारत, सांस्कृतिक भवन व भव्य प्रवेशद्वार अशा विकासकामांचा शुभारंभ खासदार सुळे, अन्न व औषध प्रशासन विशेष सहाय्य मंत्री नरहरी झिरवाळ व खासदार भास्कर भगरे यांच्या हस्ते झाला..'कादवा' चेअरमन श्रीराम शेटे अध्यक्षस्थानी होते. यावेळी बोलताना सुप्रिया सुळे यांनी खेडगावातील विकासकामांचे कौतुक केले व त्याला आदर्शवत कार्य असे संबोधले. मात्र त्याचवेळी त्यांनी राज्य शासनाच्या कारभारावर चौफेर टीका केली..मंत्री झिरवाळ यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, खेडगावचे सरपंच दत्तात्रय पाटील यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे गावात विविध विकासकामे शक्य झाली असून मतदारसंघाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आपण कटिबद्ध आहोत. आतापर्यंत खेडगाव व परिसराच्या विकासासाठी भरीव निधी दिला असून भविष्यात टप्प्याटप्प्याने निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले. त्यांनी गमतीदार किस्स्यांनी सभेची रंगत वाढवली..खासदार भगरे यांनी संसदेत सुप्रिया सुळे यांच्या नेतृत्वाखाली आपण शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी सातत्याने पाठपुरावा करत असल्याचे नमूद केले. कार्यक्रमात श्री. शेटे यांनीही मार्गदर्शन केले. सरपंच दत्तात्रय पाटील यांनी प्रास्ताविक करून गावातील विकासकामांचा आढावा घेतला व सहकार्य करणाऱ्यांचे आभार मानले. लक्ष्मण महाडीक व योगिता पवार यांनी सूत्रसंचालन केले..Supriya Sule : माझ्या पांडुरंगाला मटण चालतं, तर तुम्हाला काय अडचण?; सुप्रिया सुळे यांचा सरकारवर हल्लाबोल.कार्यक्रमास शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) जिल्हाप्रमुख जयंत दिंडे, चिंतामण गावित, गोकूळ पिंगळे, कादवा चे उपाध्यक्ष शिवाजी बसते, संचालक सुखदेव जाधव, सुभाष शिंदे, बाळासाहेब जाधव, मार्केट कमिटी अध्यक्ष प्रशांत कड, वसंत कावळे, रावसाहेब संधान, ग्रामपंचायत सदस्य, महिला व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यशस्वितेसाठी सर्व कार्यकर्ते, ग्रामविकास अधिकारी थोरात, भाऊसाहेब ढोकरे, भाऊसाहेब राजेंद्र वाघ व सर्व कर्मचाऱ्यांनी परिश्रम घेतले..