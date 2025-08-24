नाशिक

Supriya Sule : महायुती सरकारने दिवाळखोरीकडे वाटचाल केली; खासदार सुप्रिया सुळेंचा हल्लाबोल

Development works inaugurated in Dindori’s Khedgaon : योजना राबविण्यासाठी शासनाकडे निधीच नाही. विकासकामांना देखील पैशांची कमतरता असून, राज्य शासनाची आर्थिक दिवाळखोरीकडे वाटचाल सुरू असल्याचे प्रतिपादन खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केले.
लखमापूर: महायुतीने विविध योजनांची घोषणा करून सत्ता मिळवली; मात्र आता या योजना राबविण्यासाठी शासनाकडे निधीच नाही. विकासकामांना देखील पैशांची कमतरता असून, राज्य शासनाची आर्थिक दिवाळखोरीकडे वाटचाल सुरू असल्याचे प्रतिपादन खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आज येथे केले.

