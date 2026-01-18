Farmers Protest : पाणी आणि जमिनीसाठी 'किसान सभे'चा एल्गार; पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी वळवण्याची प्रमुख मागणी

सुरगाणा- पेठ: शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित व ज्वलंत प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी अखिल भारतीय किसान सभेतर्फे शनिवार (ता. १७)पासून राज्यभर आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे. त्याचाच भाग म्हणून बोरगाव, पेठ येथे रास्तारोको आंदोलन करण्यात आले. .शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची दखल न घेतल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलनाचा इशारा किसान सभेचे माजी राज्याध्यक्ष तथा शेतकरी नेते माजी आमदार जे. पी. गावित यांनी दिला. पेठ आणि बोरगाव येथे दोन्ही तालुक्यातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर आंदोलनात सहभागी झाले होते..बोरगाव येथील वणी- बोरगाव- सापुतारा राष्ट्रीय महामार्गावरील बिरसा मुंडा चौकात बेमुदत रास्ता रोको आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. आंदोलनाचे नेतृत्व श्री. गावित करीत आहेत. या आंदोलनात शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत. पश्चिम वाहिनी नद्यांच्या उपनद्यांवर सिमेंट काँक्रिटसारखे बंधारे बांधून स्थानिक शेतकरी तसेच खानदेश व मराठवाड्यातील शेतकरी, उद्योगधंदे व औद्योगिक वसाहतींना पाणी उपलब्ध करून द्यावे; अपूर्ण व गाळाने भरलेले बंधारे त्वरित पूर्ण करावेत अशी प्रमुख मागणी आहे..Sakal Book Festival: पुस्तकांच्या पालखीतून ‘वाचनसंस्कृतीचा जयघोष’; ‘सकाळ’ पुस्तक महोत्सवानिमित्त सरस्वती भुवन परिसरातून ग्रंथदिंडी!.आदिवासींच्या ताब्यात असलेली दहा एकर हक्काची जमीन तत्काळ लाभधारकांना द्यावी, स्वतंत्र सातबारा तयार करून पती-पत्नीचे नाव कब्जेदार सदरी नोंदवावे, वनपट्टा धारकांना मिळालेल्या जमिनीत विहीर, जमीन सपाटीकरण, फळबाग लागवड, सोलर व मोटर यासह केंद्र व राज्य सरकारच्या सर्व योजनांचा लाभ द्यावा, उर्वरित प्रलंबित फॉरेस्ट प्लॉट प्रकरणे त्वरित निकाली काढावीत आदी मागण्या आंदोलनकर्त्यांनी केल्या आहेत. पोलिस निरीक्षक विनोद पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक मनोज कुंवर, उपनिरीक्षक खाडे व पोलिस कर्मचारी यांनी बंदोबस्त ठेवला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.