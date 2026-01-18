नाशिक

Farmers Protest : पाणी आणि जमिनीसाठी 'किसान सभे'चा एल्गार; पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी वळवण्याची प्रमुख मागणी

Kisan Sabha Launches Statewide Farmers’ Agitation : बोरगाव (ता. पेठ) येथे वणी–बोरगाव–सापुतारा राष्ट्रीय महामार्गावर अखिल भारतीय किसान सभेतर्फे सुरू करण्यात आलेल्या रास्तारोको आंदोलनात सहभागी झालेले शेतकरी.
सकाळ वृत्तसेवा
सुरगाणा- पेठ: शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित व ज्वलंत प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी अखिल भारतीय किसान सभेतर्फे शनिवार (ता. १७)पासून राज्यभर आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे. त्याचाच भाग म्हणून बोरगाव, पेठ येथे रास्तारोको आंदोलन करण्यात आले.

